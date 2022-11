Kielce: Otwarto stację tankowania sprężonego gazu ziemnego

W stolicy regionu świętokrzyskiego otwarto w piątek stację tankowania sprężonego gazu ziemnego, która będzie dostępna nie tylko dla autobusów MPK. W tym samym dniu na ulice Kielc wyjechało pięć nowych niskoemisyjnych autobusów zasilanych gazem CNG.

Stacja tankowania gazu CNG w Kielcach jest pierwszym z 23 planowanych do otwarcia w kraju. Obiekt przy ul. Jagiellońskiej pozwala na tankowanie do 40 autobusów dziennie.

"Zachęcamy by inne podmioty także z niej korzystały. W wielu miastach jest to popularne rozwiązanie, jeśli chodzi np. o śmieciarki napędzane gazem. Jest to szansa na poprawę jakości powietrza" - podkreślił wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.

"Cieszę się, że udało się doprowadzić do uruchomienia stacji tankowania. Kielce w pewien sposób przecierają szlak, przez co innym miastom będzie łatwiej podejmować się podobnych inicjatyw. Miasto jako mniejszościowy udziałowiec jest zadowolone z każdej inwestycji w nowoczesny tabor. Przede wszystkim jako organizator transportu cieszymy się, że pasażerowie będą mogli korzystać z komfortowych pojazdów" - zaznaczyła wiceprezydent Kielc Agata Wojda.

Pięć niskoemisyjnych autobusów zasilanych gazem CNG wyjechało w piątek na kieleckie ulice. Pasażerowie mogli z nich skorzystać m.in. na liniach nr 31, 35, 36 i 38.

"To nowoczesne oraz niskoemisyjne, ekologiczne autobusy, które przede wszystkim będą służyły kielczanom. Pojazdy będą miały wpływ zarówno na jakość powietrza, jak i komfort podróżowania" - powiedział prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Zbigniew Piękny.

Autobusy MAN Lion's City mają 12 metrów długości. Posiadają nowoczesne wnętrze i są wyposażone m.in. w klimatyzację i system informacji pasażerskiej. Na pełnym tankowaniu pojazdy mogą pokonać ok. 300 km.

Zostały wyprodukowane w starachowickich zakładach MAN. Za pięć pojazdów kieleckie MPK zapłaciło 7 mln zł.

