Kielce: Podpisano porozumienie ws. badań nad budownictwem systemowym

Urząd Miasta w Kielcach i Politechnika Świętokrzyska podpisały w poniedziałek porozumienie o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej. Naukowcy z uczelni przeprowadzą badania stanu budynku przy ul. Młodej 4, które posłużą do dalszych analiz w zakresie budownictwa systemowego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Umowę podpisali prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba.

"Czas trwałości budynków z wielkiej płyty w wielu przypadkach został już przekroczony. Wieżowiec przy ul. Młodej 4 również powstał w tej technologii. Naukowcy zainteresowali się nim, ponieważ jest on niemal niezamieszkały, co daje możliwość przeprowadzenia badań dotyczących wytrzymałości konstrukcji. Udostępnienie budynku do badań w takiej skali, to pierwszy taki przypadek w Polsce" - powiedział prezydent Kielc.

Prof. Koruba podkreślił, że badania nad stanem budynku przy ulicy Młodej będą dla naukowców kieleckiej uczelni "bardzo dużym wyzwaniem". "Budynek daje nam możliwość przeprowadzenia wnikliwych badań, które dadzą nam odpowiedź, jak długo budynki tego typu będą mogły być użytkowane. Te niezwykle cenne badania, będą mogły być przedmiotem prac doktorskich, a także dyplomowych naszych studentów, którzy również będą mogli uczestniczyć w tych badaniach" - zaznaczył rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Inicjatorem przeprowadzenia badań budynku przy ul. Młodej 4 był prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej. Podkreślił, że w Polsce od 20 lat trwa dyskusja wśród specjalistów w sprawie stanu bezpieczeństwa eksploatacyjnego i trwałości budownictwa systemowego.

"Do tej pory nie było okazji, aby przeprowadzić kompleksowe badania budynków w technologii systemowej. Udostępnienie budynku przy ul. Młodej umożliwi bez ograniczenia na wykonanie badań wytrzymałościowych, stanu połączeń płyt wewnętrznych i zewnętrznych, a także stanu izolacyjności płyt. Ważnym aspektem będzie ocena stanu technicznego całego obiektu pod względem wytrzymałościowym, trwałościowym i funkcjonalnym, co pomoże w podjęciu decyzji o dalszych losach obiektu" - powiedział prof. Piotrowski.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach Krzysztof Miernik podkreślił, że w przypadku kieleckiego budynku nie chodzi tylko o przeprowadzenie samej ekspertyzy wieżowca.

"Stan budynku nie zagraża osobom, które w nim przebywają. Jak wiemy, przewidywany przez architektów czas użytkowania konstrukcji z wielkiej płyty to ponad 50 lat. Teraz mamy szansę na pozyskanie niezwykle ciekawych materiałów, które będą służyć badaczom w całej Polsce" - powiedział Miernik.

Budynek przy ul. Młodej 4 został oddany do użytku w 1982 roku, ma 10 kondygnacji i ponad 150 lokali mieszkalnych. Obecnie w wieżowcu pozostało tylko pięcioro lokatorów. Zajmują oni mieszkania na pierwszym i drugim piętrze. Natomiast pozostała część bloku, łącznie z parterem, jest już wyłączona z użytkowania. W związku z tym naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej już wkrótce będą mogli przystąpić do przeprowadzenia badań.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl