Kielce: Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa do wzięcia udziału w międzynarodowych targach zbrojeniowych

Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa do wzięcia udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej w kraju. Ostateczna decyzja w sprawie organizacji imprezy ma zapaść w połowie lipca.

PGZ chciała wycofać się z udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego z powodu epidemii koronawirusa. Informację o tym przekazała pod koniec maja. Po trwających kilka tygodni negocjacjach między PGZ i Targami Kielce strony doszły do porozumienia. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

"Mamy to! W wyniku mojej mediacji na dzisiejszym spotkaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Targów Kielce ustalono, że Polska Grupa Zbrojeniowa nie wycofuje się z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego" - napisał.

"Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najważniejsze wydarzenie międzynarodowe i targowe odbywające się w Kielcach. To, żeby impreza się odbyła jest dla nas niezwykle istotne" - powiedział PAP Piotr Wawrzyk.

Wspólne oświadczenie w sprawie organizacji imprezy wydały także w czwartek PGZ i Targi Kielce. Wynika z niego, że PGZ jest gotowe do wzięcia udziału w MSPO, warunkiem jest jednak rozwój sytuacji epidemicznej w kraju.

"Zarządy Targów Kielce i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. informują, że decyzja związana z udziałem partnera strategicznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w tegorocznej edycji MSPO zostaje wstrzymana do drugiej połowy lipca" - przekazała PAP Ilona Kachniarz dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w PGZ.

Zaznaczyła, że udział PGZ może być ograniczony. "Partnerzy podejmą stosowne kroki w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej: albo o odwołaniu wydarzenia w bieżącym roku lub też, o ile sytuacja na to pozwoli, o ograniczonym zakresie udziału PGZ S.A., zgodnie z wymogami bezpieczeństwa" - dodała.

MSPO jest trzecią co do wielkości wystawą branży obronnej w Europie, po Londynie i Paryżu. Partnerem strategicznym wydarzenia jest PGZ, które zgodnie trzyletnią umową zobowiązało się do udziału w imprezie do 2021 roku. Polska Grupa Zbrojeniowa jest też jednym z największych wystawców podczas targów. Andrzej Mochoń, prezes kieleckiego ośrodka wystawienniczego informował, że jeśli PGZ nie weźmie udziału w wydarzeniu, MSPO się nie odbędzie.

XXVIII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2020 ma się odbyć w dniach od 8 do 11 września.