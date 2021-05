Kielce: Ruszył nabór kadr do laboratoriów GUM

Rozpoczęła się rekrutacja specjalistów do kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (GUM) w Kielcach. Docelowo w tej placówce badawczej ma pracować 30 metrologów; do tego dochodzi 30 etatów dla pracowników wspomagających funkcjonowanie laboratoriów.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, oficjalnie poinformowano o rozpoczęciu naboru kadr do pracy w kieleckim kampusie laboratoryjnym GUM.

"Dedykujemy te nabory kadrze młodej, którą chcemy wychowywać i kształcić w zakresie metrologii, przekazując jej nasze doświadczenie, umiejętności, wiedze, i kontakty międzynarodowe. Chcemy to robić we współpracy z bardzo dobrymi ośrodkami naukowymi, włączając w to m.in. Politechnikę Świętokrzyską" - powiedział prezes GUM Jacek Semaniak.

Dodał, że pierwsza osoba została już zatrudniona w kampusie GUM. To pracownik Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który jest ekspertem w dziedzinie promieniowania jonizującego.

Urząd na razie szuka czterech specjalistów w dziedzinie metrologii, do pracy w laboratoriach masy oraz czasu i częstotliwości. Docelowo ma ich być 30; do tego dochodzi 30 etatów dla pracowników wspomagających funkcjonowanie tych laboratoriów.

"Jeżeli chodzi o specyfikę pracy metrologicznej, widzielibyśmy u nas absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, przyrodniczych, czyli osoby kończące takie kierunki jak automatyka i robotyka, fizyka czy chemia. Warto rozważyć studiowanie tych specjalności, bo daje to duże możliwości zatrudnienia - nie tylko w świętokrzyskim kampusie GUM, ale w całej administracji miar" - zachęcał dyrektor generalny GUM Piotr Ziółkowski.

Zakończenie budowy kampusu planowane jest na początek 2023 roku, a pełne uruchomienie działalności - na styczeń 2024 roku. "Liczymy jednak, że już w drugiej połowie 2023 roku część laboratoriów będzie mogła pracować i będziemy rozpoczynać prace badawczo-rozwojowe. Na te najtrudniejsze stanowiska, które wymagają długiego okresu przygotowania, rekrutację rozpoczynamy już teraz. Zatrudnione osoby będą musiały przez około 1,5 roku przejść szkolenia w innych ośrodkach badawczych" - podkreślił Ziółkowski.

W całym procesie naboru uczestniczy także Politechnika Świętokrzyska. Uczelnia podjęła już działania, mające przygotowywać kadry do pracy w GUM. "Uruchomiliśmy odpowiednie kierunki i specjalności. Jeśli chodzi o studia inżynierskie, będzie to specjalność Komputerowe systemy sterowania i pomiarów, którą będzie można kontynuować na studiach magisterskich. Będziemy się starali także wdrożyć ofertę na doktorat wdrożeniowy z dziedziny metrologii" - powiedział PAP rektor uczelni prof. Zbigniew Koruba.

Kampus Głównego Urzędu Miar ma powstać na przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. W ramach pierwszego etapu powstanie sześć laboratoriów - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, wraz z laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej. Planowane jest także wykonanie budynków warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

Kampus instytucji znajdzie się na północnym zboczu góry Hałasa. Za tą lokalizacją przemawiało oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz dobra dostępność infrastruktury komunikacyjnej.

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej Kampusu jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii - miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

