Kielce: Targi Kielce przez koronawirus przesuwają kolejne imprezy i liczą straty

Targi Kielce przez koronawirus przesuwają kolejne imprezy wystawiennicze i liczą straty. Tylko w związku ze zmianą terminu Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "Agrotech" wystawca stracił ok. 1,5 mln zł. W innym czasie odbędzie się też kilka imprez z cyklu "Przemysłowa Wiosna" i Targi Autostrada.

W poniedziałek zadecydowano o przesunięciu na czerwiec Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "Agrotech". Decyzja zapadła po spotkaniu prezesa Targów Kielce z wojewodą świętokrzyskim. Impreza planowo miała się odbyć w weekend 13-15 marca. Jej przesunięcie ma związek z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który rekomendował odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

"Jeszcze w ubiegły piątek do głowy by mi nie przyszło, że będziemy musieli odwołać +Agrotech+. Mieliśmy wtedy informacje, że z imprezy wycofa się kilkanaście firm, ale weekend zmienił optykę patrzenia na ten problem. Wszystkim uświadomił, że to zagrożenie związane z koronawirusem jest bliżej i być może groźniejsze niż to się nam zdawało. Po weekendzie i informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, kolejni wystawcy mieli bardzo wiele obaw odnośnie wzięcia udziału w targach. Dlatego, biorąc pod uwagę dobro naszych wystawców i zwiedzających, zdecydowaliśmy się przesunąć imprezę na czerwiec" - powiedział w poniedziałek PAP Andrzej Mochoń, prezes Targów.

Zaznaczył, że przygotowania do wydarzenia były już zaawansowane. Wystawa miała zająć 65 tys. metrów kwadratowych w 11 pawilonach wystawienniczych, w tym w 4 mobilnych halach, których montaż już się zakończył.

"Ustawienie dodatkowych pawilonów, przygotowanie wystaw, kosztowało nas jak dotąd około 1,4 miliona złotych. Do tego trzeba doliczyć wyposażenie innych hal, umowy reklamowe. Wystawcy zdążyli przywieść na targi już około 10 procent sprzętu. Wydaliśmy sporo pieniędzy" - podkreślił Mochoń.

Powiedział też, że oprócz "Agrotech" wiadomo, że przesunięte zostanie kilka najbliższych imprez, m.in. z cyklu "Przemysłowa Wiosna" planowanych na koniec marca oraz majowych Targów Autostrada.

"Patrząc jak ten wirus się rozwija widać, że najgorsze jeszcze przed nami. Zdecydowaliśmy, że kolejne imprezy wystawiennicze z +Przemysłowej Wiosny+ oraz Autostrada zostaną przesunięte na jesień. Na podobne kroki decydowały się także inne ośrodki wystawiennicze między innymi w Niemczech" - powiedział Mochoń.