Kielce: Targi Kielce wybudują nową halę wystawienniczą

Targi Kielce wybudują nową halę wystawienniczą. Będzie dwa razy większa od istniejących obiektów targowych, a oprócz wystaw umożliwi organizację koncertów. "Ta inwestycja ponownie zmieni obraz Targów Kielce" – powiedział w rozmowie z PAP Andrzej Mochoń, prezes Targów.

"Dzięki niej możliwy będzie rozwój niektórych imprez, dla których czasami powierzchnia jest limitowana. Przygotowanie czterodniowej dużej imprezy zajmuje przynajmniej tydzień. Kilka dni trzeba poświęcić na sprzątanie. Dwie duże imprezy blokują możliwość ośrodka na miesiąc. Teraz będzie się to mogło zmienić" - zaznaczył prezes.

Dodał, że w nowym obiekcie oprócz wystaw będzie możliwa organizacja większych kongresów, a nawet koncertów. "Hala będzie miała 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni, a wnętrze nie będzie podzielone żadnymi słupami. Dzięki temu, podobnie jak to się dzieje na Torwarze będziemy mogli robić tam koncerty. Hala będzie przygotowana pod taką funkcję. W środku znajdą się instalacje pod oświetlenie sceniczne i nagłośnienie" - powiedział Andrzej Mochoń.

Koszt budowy w całości pokryje spółka. "Mamy zapowiedź pana prezydenta Wenty, że w tym roku zysk, który wypracują Targi zostanie w spółce. To umożliwi nam pójście do banku i zaciągniecie kredytu. Jestem przekonany, że będziemy w stanie go samodzielnie spłacić" - dodał prezes.

Budynek ma być dwa razy większy od największej obecnie hali C. Oprócz przestrzeni wystawienniczej znajdą się w niej także sale konferencyjne, gastronomia, szatnia i toalety. Budowa nowego obiektu może się rozpocząć jesienią i ma potrwać 11 miesięcy. Koszt szacowany jest na ponad 50 milionów złotych.