Kielce: W Elektrociepłowni dobiega końca budowa gazowego bloku kogeneracyjnego

Dobiega końca budowa nowego źródła ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach – poinformowała w środę spółka. Zakończyły się prace związane z dostarczeniem oraz posadowieniem turbozespołu gazowego, a także wodnego kotła odzyskowego.

To kolejny etap inwestycji, dotyczący posadowienia i montażu turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzyskowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt.

Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Kielcach poinformował, że dzięki tej inwestycji w Elektrociepłowni w Kielcach powstanie wysokosprawna i dostosowana do wymagań rynku ciepła, kogeneracyjna jednostka wytwórcza, która zapewni jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

"Budowa bloku gazowego to również długoterminowa gwarancja czystej produkcji oraz stabilnych dostaw ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja ta przyniesie ponadto wymierne efekty ekologiczne w postaci czystszego powietrza, a tym samym podniesie komfort życia mieszkańców Kielc - podkreślił Duda.

Sercem nowego układu kogeneracyjnego kieleckiej elektrociepłowni jest turbina gazowa, zainstalowana w obudowie kontenerowej wyprodukowanej w Polsce. Kolejnym, dostarczonym i zamontowanym elementem powstającego bloku gazowego jest ważący 64 tony kocioł.

Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z montażem komina oraz finalizowaniem prac fundamentowych. W najbliższych tygodniach generalny wykonawca, spółka Elemont S.A. rozpocznie prace związane z budową ciągów komunikacyjnych, montaży technologicznych oraz stacją przygotowania gazu. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidującym zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 roku.

Spółka poinformowała, że budowa bloku gazowego w Kielcach to kolejna inwestycja mająca na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi. Wiosną tego roku do eksploatacji przekazano kotłownię gazową o mocy 160 MWt, która już podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc. Dzięki zastąpieniu węgla kamiennego niskoemisyjnym gazem ziemnym odnotowany zostanie spadek emisji CO2 o ok. 40 proc., SO2 o ok. 90 proc., NOx - ok. 20 proc., a pyłu o ok 85 proc.

Obecnie w ramach transformacji sektora ciepłowniczego w Grupie PGE realizowanych jest dziewięć inwestycji w lokalizacjach: Siechnice, Rzeszów, Bydgoszcz, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Lublin, Zgierz, Zawidawie, których celem jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla i przejście na wytwarzanie niskoemisyjne w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, kotłach gazowych oraz odnawialnych źródłach energii.

