Kielce: Zakończył się trzeci etap budowy mieszkań komunalnych

Zakończył się trzeci etap budowy nowego osiedla komunalnego u zbiegu ulic 1 Maja, Łódzkiej i Hubalczyków w Kielcach. Klucze do nowych mieszkań otrzymało we wtorek kolejne piętnaście rodzin.

Mieszania mają metraż od 20 do 48 metrów kwadratowych. Obiekty są zasilane w ogrzewanie i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

"Klucze otrzymały osoby, które żyły w trudnych warunkach mieszkaniowych. Niektóre czekały na nie bardzo długo. Całe osiedle zostało podłączone do centralnego ogrzewania z miejskiej sieci, będzie mniej smrodu i smogu. Powstała też świetlica dla dzieci, gdzie mają możliwość spędzenia wolnego czasu" - zwracał uwagę prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wenta przypomniał, że to już trzeci etap inwestycji, wcześniej oddano już 22 mieszkania, w których mieszka obecnie 75 osób. Natomiast kolejne 15 jest w budowie.

Na osiedlu bloków komunalnych w 2019 roku powstała także świetlica, w której mieszkańcy mogą spędzać wolny czas. W Miejscu Aktywności Mieszkańców "MAM" dyżury i zajęcia prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Do 2023 roku przy ulicy 1 Maja w Kielcach oddanych do użytku zostanie łącznie 78 lokali mieszkalnych. Cały koszt inwestycji to ok. 20 mln złotych, przy czym 35 proc. stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

