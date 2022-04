Kielce: Zakończyła się budowa tymczasowego dworca kolejowego

Zakończyła się budowa tymczasowego dworca kolejowego w Kielcach. Nowy budynek zastąpi główny gmach stacji, na czas jej przebudowy – poinformował we wtorek Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

Dworzec tymczasowy zostanie udostępniony dla podróżnych w środę 20 kwietnia. Jest on położony pomiędzy Galerią Wieża Sztuki a budynkiem Poczty Polskiej. Został zbudowany z 24 modułów kontenerowych. Na parterze dworca zlokalizowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli klimatyzowaną poczekalnię o powierzchni około 45 m kw., kasy biletowe (PKP Intercity i POLREGIO) oraz toalety, a na piętrze znalazły się pomieszczenia biurowo-socjalne dla spółek kolejowych.

"Dworzec tymczasowy jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do poczekalni prowadzi pochylnia. Wyposażono go również w system informacji głosowej. Będzie on dostępny dla podróżnych przez całą dobę" - przekazał we wtorek Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

Główny gmach stacji w Kielcach zostanie zamknięty w czwartek 21 kwietnia. Budynek będzie niedostępny dla podróżnych do zakończenia prac budowlanych związanych z jego kompleksową przebudową.

"Uruchomienie dworca tymczasowego pozwoli na rozszerzenie frontu robót na cały budynek kieleckiego dworca i dokończenie niezbędnych do wykonania prac rozbiórkowych, głównie w przestrzeniach, gdzie jeszcze niedawno odbywała się obsługa podróżnych. W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty związane ze wzmacnianiem konstrukcji budynku" - dodał.

Sarna zaznaczył, że dla pasażerów cały czas dostępny będzie tunel prowadzący do peronów.

Koszt przebudowy dworca w Kielcach to ponad 44 mln złotych. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kielecki dworzec przejdzie kompleksowy remont. Bryła budynku zostanie odwzorowana w pełnej zgodności z oryginałem z 1971 roku. Fasada będzie szklana. Utrzymana zostanie dotychczasowa lokalizacja wejścia.

Zmiany planowane są wewnątrz budynku, np. usunięcie szeregu ścian konstrukcyjnych i wykonanie nowych słupów żelbetowych. W hali dworca znajdą się kasy, toalety, centrum obsługi pasażera, poczekalnie i lokale komercyjne.

W bocznej części hali znajdą się cztery kasy biletowe i centrum obsługi pasażera. Powierzchnia na pierwszym i drugim piętrze zostanie zaadaptowana na pomieszczenia biurowe. W budynku siedzibę będzie mieć komenda regionalna Straży Ochrony Kolei oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dzięki przebudowie dworzec ma zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znikną dotychczasowe przeszkody architektoniczne, a zamiast nich pojawią się pochylnie, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, windy oraz tablice dotykowe z mapą dworca.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie dworca. Pojawi się tam 18 miejsc parkingowych (8 po południowej i 10 po północnej stronie budynku), a także wiata rowerowa na 12 jednośladów. Przy dworcu zaplanowano również dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Na dachu dworca pojawią się panele fotowoltaiczne, a wewnątrz obiektu - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku.

