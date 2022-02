Kielce: Zgłoszono projekty do drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych

Władze Kielc przedstawiły w czwartek projekty zgłoszone do drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Samorząd planuje remont ośmiu ulic w śródmieściu, modernizację basenu przy ul. Szczecińskiej i dwóch placówek pomocy społecznej.

"Zdecydowaliśmy, że będziemy wnioskować o możliwość dofinansowania projektów, które dotyczą przebudowy infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, ale także opiekuńczej" - poinformował prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W ramach projektu zakładającego poprawę dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc samorząd zawnioskował o dofinansowanie na remont ulic Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat oraz al. IX Wieków Kielc. Samorząd ubiega się o ponad 61 mln złotych dofinansowania.

Projekt zakładający dofinansowanie kwotą do 30 mln zł przewiduje kompleksową modernizację basenu letniego przy ulicy Szczecińskiej i stworzenie tam całorocznego kompleksu sportowego. Mają się tam pojawić zjeżdżalnie i wodny plac zabaw. Wybudowane zostaną boiska do sportów plażowych siatkówki, piłki ręcznej i nożnej. Nowością ma być sztuczne lodowisko i całoroczny plac zabaw.

Projekt o wartości do 5 mln zł składa się z dwóch zadań. Pierwsze to rozbudowa budynku przy Chęcińskiej, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Po modernizacji stworzony w tym miejscu będzie ośrodek do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu. Powstaną m.in. pracownie ogrodnicza i rękodzieła.

Drugie zadanie to modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76.

W pierwszej edycji programu Kielce otrzymały środki na dwa projekty. Pierwszy to poprawa dostępności komunikacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Wyremontowane zostaną ulice Jagiellońska, Karczówkowska, Kamińskiego, Podklasztorna i Artwińskiego. Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie, dotyczy zielonej rewitalizacji zabytkowego śródmieścia. Nowe oblicze zyskają Skwer Ireny Sendlerowej, ulica Bodzentyńska i teren wokół dawnej Synagogi. Zieleń pojawi się także na płycie Rynku.

"Projekty są na etapie przygotowania do rozpoczęcia realizacji. Z tego miejsca możemy jednie podziękować za przekazane do tej pory pieniądze i pomoc przy wdrażaniu w życie założeń strategicznych dla Kielc inwestycji" - dodał Wenta.

W drugim naborze Programu Inwestycji Strategicznych, którego kolejną edycję premier Mateusz Morawiecki z wiceministrem Szefernakerem ogłosili 28 grudnia, na inwestycje w samorządach przewidziano 20 mld zł. Jednocześnie uruchomiono nabór dla samorządów popegeerowskich opiewający na 2,5 mld zł. Nabory miały potrwać do 15 lutego. Decyzją premiera Morawieckiego ten czas został przedłużony do końca lutego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl