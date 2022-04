Kielce: Znów można zwiedzać Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach - najlepiej zachowana polska rezydencja magnacka z pierwszej połowy XVII wieku - został we wtorek uroczyście udostępniony zwiedzającym. Koszt prac konserwatorsko-remontowych wyniósł ponad 21,5 mln zł.

Jak powiedział PAP prof. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach zakres, trwających ponad cztery lata prac konserwatorsko-remontowych, był bardzo szeroki.

Na zewnątrz pałacu odtworzono figury posłów, które wróciły na swoje historyczne miejsce. Oryginalne, prawie 2,5-metrowe rzeźby posłów wykonane były z piaskowca. Przedstawiały posłów moskiewskich i szwedzkich, z którymi rokowania pokojowe prowadził biskup krakowski i kanclerz wielki koronny, Jakub Zadzik, fundator Pałacu Biskupów Krakowskich. Zostały zdemontowane i zniszczone przez Rosjan po powstaniu styczniowym. Po ponad 150 latach rzeźby ponownie zostały zamontowane na elewacji głównej siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach.

"Pracami konserwatorskim objęto reprezentacyjną loggię, która pod wpływem czasu i uległa mocnej degradacji. Wyczyszczono marmury i uzupełniono spękania" - powiedział prof. Kotowski.

W samym pałacu przeprowadzona renowacje dwóch tapiserii, które - jak podkreślił dyrektor - stanowią cenne obiekty w zbiorach muzeum, to: "Bitwa nad Granikiem" oraz "Tryumf Ateny - opiekunki pokoju, sztuk pięknych nad bogiem wojny Aresem".

Prace konserwatorskie przeprowadzono również w Drugim Pokoju Senatorskim. Odnowiony został strop ramowy Tomasza Dolabelli - "Pożar Troi". "To niezwykle istotne i cenne z punktu widzenia historii pałacu. To były najbardziej zaniedbane, niewidoczne malowidła. W zasadzie na skutek prac konserwatorskich odkryliśmy, co one przedstawiają. Odtworzony został także cały strop, obramowania i złocenia" - wyjaśnił prof. Kotowski.

Jak dodał, bardzo istotne prace konserwatorskie przeprowadzono w Izbie Stołowej Górnej, zwanej Salą Portretową, której ściany - pod stropem - obiega malowany fryz z portretami biskupów krakowskich wykonany we wczesnych latach 40. XVII wieku, prezentujący wizerunki 35 poprzedników biskupa Jakuba Zadzika.

"Te portrety są najbardziej rozpoznawalnym elementem pałacu. Przywróciliśmy ich pierwotny kształt. Usunięte zostały nawarstwienia z poprzednich konserwacji sprzed siedemdziesięciu i ponad stu lat" - powiedział dyrektor.

W ramach prac wykonano także remont elewacji budynku oraz zamontowano instalacje systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Całkowity koszt modernizacji dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich wyniósł ponad 21,5 mln zł.

Pałac Biskupów Krakowskich jest najlepiej zachowaną rezydencją z epoki Wazów w Polsce. Został wzniesiony staraniami biskupa Jakuba Zadzika w latach 1637-44. Pierwotnie reprezentował styl renesansowy, a po przebudowie - barokowy. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Kielc. Profesor Stanisław Lorentz nazwał go "kieleckim Wawelem". Od 1971 roku w pałacu mieści się Muzeum Narodowe. W 2017 roku główna siedziba kieleckiego muzeum została ustanowiona Pomnikiem Historii.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury.

