Kierowcy mogą już korzystać z dwóch jezdni drogi S17 od Kołbieli do węzła Lubelska (aktualizacja)

Od piątku kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi ekspresowej S17, a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska - poinformowali przedstawiciele rządu. Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła się o kolejne 24 km.

"To ważny dzień dla milionów polskich kierowców, ale także i gości z zagranicy. To niezmiernie ważne wydarzenie dla mieszańców Mazowsza, Lubelszczyzny, w szczególności Lublina. Wreszcie odległość między Lublinem i Warszawą jest zdecydowanie mniejsza z punktu widzenia czasu przejazdu samochodem. Ta droga jest bezpieczna" - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystego otwarcia drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli.

Minister powitał pierwszych kierowców przejeżdżających po otwartej drodze na S17.

"Nie zwalniamy tempa. Realizowane są budowy w Polsce. Po raz kolejny powtórzę, że koronawirus budów w Polsce nie zatrzymał. Realizowane są inwestycje, podpisywane są kolejne umowy na realizację dróg ekspresowych, obwodnic miast. Podpisywane i realizowane są umowy na realizację dróg w wymiarze samorządowym, dróg gminnych, powiatowych, tych inwestycji, które wspierane są z rządowym dofinansowaniem w kwocie wielu miliardów złotych. Na polskich budowach wiele się dzieje" - powiedział Adamczyk. Jak mówił, te wszystkie działania prowadzą do tego, aby "ruszt komunikacyjny w Polsce tworzył bezpieczne możliwości transportowe".

Obecna na konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że inwestycja ta powstaje przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Jak mówiła, obwodnica oraz odcinek pomiędzy węzłami realizowane są w ramach projektu "Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin, odc. w. Lubelska-Garwolin".

"Wartość całkowita inwestycji to 1,25 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko to 618,5 mln zł" - powiedziała.

Jak podkreśliła, "dziś przybliżamy o kolejne ekspresowe kilometry dwie stolice - województwa mazowieckiego i lubelskiego". "Dobre połączenia komunikacyjne to korzyści dla polskich przedsiębiorców, którzy zyskują czas i zmniejszają koszty dotarcia do klientów spoza regionu. To również dobra wiadomość dla mieszkańców Kołbieli. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Obecny na konferencji wiceminister finansów Piotr Patkowski podkreślił, że dzięki tej drodze wielu mieszkańców Polski w piątek będzie mogło jeszcze szybciej i w bardziej wygodnych warunkach dojechać na weekend z Warszawy do Lublina.

"To, co jest istotne, to jest kolejna droga bardzo ważna dla regionu lubelskiego. Ponieważ S17 to jest jedna z tych dróg, ale bardzo wielu mieszkańców Lubelszczyzny, ale i mieszkańców Polski oczekuje na ukończenie S19" - powiedział Patkowski.

Jak mówił najistotniejsze jest to, żeby zabezpieczyć całość środków finansowych i zbudować cały odcinek drogi ekspresowej między Lublinem i Białymstokiem. "I dzisiaj takie wsparcie dla Ministerstwa Infrastruktury w pełni, jako Ministerstwo Finansów deklarujemy. To jest bardzo istotna droga dla rozwoju Polski i całego Trójmorza i dla Ministerstwa Infrastruktury jest to jeden z priorytetowych wydatków, które chcemy w najbliższych latach budżetowych zabezpieczyć" - podkreślił wiceminister finansów.

Jak podała w piątek w komunikacie GDDKiA, kierowcy mają już do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km).

"Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km. Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400-metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h" - przekazała GDDKiA.

GDDKiA przekazała, że wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

"Obecnie inwestycja jest zaawansowana w zakresie robót na poziomie ok. 82 proc. Powstały m.in. ok. 24 km dwujezdniowej drogi oraz pięć węzłów (Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów, Kołbiel). Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner)" - czytamy.

GDDKiA przypomniała, że w ubiegłym roku udostępniła do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli (jadąc od strony Warszawy) do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 70 km. Tym samym kierowcy mieli do dyspozycji ok. 155 km dwujezdniowej trasy do Piask. Jeszcze w grudniu przełożony został ruch na jedną jezdnię powstającej drogi S17 od Kołbieli do Warszawy. W maju wykonawca udostępnił wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 50 w Kołbieli nad jezdnią trasy S17, co znacznie usprawniło ruch w tym miejscu. Od początku lipca kierowcy korzystają również z nowej jezdni w okolicach węzła Góraszka.

Jak podała Dyrekcja, finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli planowany jest na IV kwartał tego roku.

MFiPR poinformowało w komunikacie, że dotychczas, w ramach projektu, oddano do użytku odcinek Kołbiel - Garwolin o długości 13 km. "Łącznie z oddawanymi w piątek odcinkami S17 oraz wybudowaną wcześniej ze środków UE drogą S17, możliwe będzie przejechanie z Warszawy do Lublina drogą o parametrach ekspresowych o długości około 180 km" - czytamy.