Kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu drogowego w Trzebini

Od wtorku kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu drogowego na ul. Słowackiego w Trzebini (woj. małopolskie), który zastąpił przejazd kolejowo-drogowy. Inwestycja jest jednym z elementów kończącej się przebudowy linii kolejowej E30 Kraków-Katowice.

Jak poinformował we wtorek Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, nowy obiekt poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Wiadukt w Trzebini jest kolejnym obiektem oddanym w tym mieście w ramach modernizacji linii E30. Wcześniej wymieniono tam tory, przebudowywano wiadukty kolejowe oraz wyremontowano peron na stacji kolejowej.

Jest to też ostatni z 10 nowych wiaduktów, które powstały podczas modernizacji trasy łączącej stolice Małopolski i Śląska. W ramach tej inwestycji wykonawcy przebudowali lub wykonali od podstaw w sumie 53 obiekty inżynierskie, w tym 20 mostów. Nowe wiadukty drogowe zbudowano m.in. w Krakowie, Jaworznie, Krzeszowicach i Woli Filipowskiej.

Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę". Całkowita wartość inwestycji to ok. 2 mld zł.

Po modernizacji na całej trasie Kraków-Katowice pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h, co pozwoli najszybszym z nich pokonać trasę między stolicami woj. małopolskiego i śląskiego w ciągu ok. 50 minut.