Kierownictwo MRPiT rozmawia z przedstawicielami Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich

Piątkowe spotkanie z delegacją Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich to dowód na zainteresowanie francuskiego biznesu inwestowaniem w Polsce - wskazał wicepremier Jarosław Gowin. Liczymy na udział partnerów z Francji w projektach innowacyjnych, np. IPCEI - dodał wiceszef MRPiT Robert Tomanek.

Podsumowanie i perspektywy dalszego rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, w tym kwestia inwestycji francuskich przedsiębiorstw w Polsce w czasie i po pandemii koronawirusa, oraz sytuacja na Jednolitym Rynku Europejskim - to tematy rozmowy premiera Jarosława Gowina oraz wiceministra rozwoju, pracy i technologii Roberta Tomanka z przedstawicielami misji gospodarczej Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich (MEDEF) na czele z jej prezesem Geoffroy'em Roux de Bézieux'em - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Dzisiejsze spotkanie to kolejny dowód na zainteresowanie przedstawicieli francuskiego biznesu lokowaniem kapitału w projekty inwestycyjne w naszym kraju" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Podkreślił, że Polskę i Francję "od wielu lat łączą intensywne relacje nie tylko na niwie społeczno-kulturalnej, ale także gospodarczej".

"Francja to jeden z naszych najważniejszych partnerów biznesowych. Dlatego tym bardziej cieszę się ze zwiększonej w ostatnim czasie chęci dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także z Polską" - zaznaczył Gowin.

Jak dodał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek "liczymy też na współpracę z naszymi francuskimi partnerami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych - np. przy wsparciu IPCEI - w ramach unijnej polityki przemysłowej, unijnej polityki konkurencji oraz transformacji energetycznej".

Według wstępnych danych GUS za 2020 r., Francja pozostaje 4. największym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów towarowych (udział w obrotach towarowych Polski ogółem stanowi 4,6 proc.). Z kolei wśród naszych rynków eksportowych Francja również plasuje się na 4. pozycji (5,6 proc. udziału w polskim eksporcie ogółem w 2020 r.). Natomiast pod względem głównych kierunków polskiego importu po raz kolejny znalazła się na 6. miejscu (3,4 proc. udziału).

MRPiT zwróciło uwagę, że do 2020 r. dwustronna wymiana handlowa wzrastała z roku na rok, a w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom ponad 22 mld euro. W 2019 r. polski eksport do Francji wyniósł niemal 13,8 mld euro (wzrost o 10,4 proc. rdr), a import - ok. 8,5 mld euro (1,4 proc. rdr). Dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją był wówczas na poziomie ok. 5,3 mld euro.

"Od momentu przystąpienia do UE polski eksport do Francji wzrósł o niemal 350 proc. Natomiast w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 70 proc., a obroty handlowe - o blisko 50 proc." - zaznaczył resort Z kolei w porównaniu z 2015 r. zarówno polski eksport do tego kraju, jak również obroty handlowe wzrosły o ok. 25 proc.

Polska pozostaje też liczącym się partnerem handlowym Francji. Według cytowanych przez MRPiT danych Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Odbudowy Republiki Francuskiej, w 2020 r. eksport do Polski stanowił 2,2 proc. ogólnego francuskiego eksportu, co sytuuje nasz kraj na 10. pozycji wśród głównych odbiorców francuskich towarów. Nasza gospodarka plasuje się także na 10. miejscu wśród głównych dostawców towarów do Francji (2,2 proc. udziału).

Wśród ostatnich większych inwestycji francuskich w Polsce jest budowa nowej fabryki samochodów dostawczych grupy PSA w Gliwicach, która rozpoczęła się w 2019 r. i ma zakończyć się w 2022 roku. Regularna produkcja ma rozpocząć się w połowie 2022 roku. Fabryka ma produkować ok. 100 tys. samochodów dostawczych w Polsce. W nowym zakładzie ma znaleźć pracę co najmniej 300 osób. Wartość inwestycji szacuje się na ok. 1,1 mld zł. Na budowę nowego zakładu grupa PSA otrzyma 78,75 mln zł dotacji z MRPiT, w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej".

Zrzeszenie Przedsiębiorców Francuskich - Mouvement des Entreprises de France (MEDEF, dosł. Ruch Przedsiębiorstw Francji) - to największa francuska federacja pracodawców. Powstała w 1998 r. Obecnie MEDEF zrzesza ponad 750 000 firm członkowskich, z tego 95 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Ponadto skupia też 80 federacji zawodowych i 600 związków zawodowych.

Piątkowe spotkanie przedstawicieli kierownictwa MRPiT z delegacją Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich to zapowiedź wizyty wicepremiera Jarosława Gowina w Paryżu, która odbędzie się 11 marca br. Szef MRPiT spotka się tam m.in. z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Francji Bruno Le Maire'em oraz z szefem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) José Ángelem Gurría.