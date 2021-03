Kierunkowa zgoda zarządu Lotosu na zmiany wymagane do przejęcia przez Orlen

Zarząd Lotosu wyraził w piątek „kierunkową akceptację” działań niezbędnych do przejęcia nad tą spółką kontroli przez PKN Orlen. Chodzi o warunki przejęcia postawione przez KE, m. in. wydzielenie i sprzedaż wskazanych aktywów.

Jak podkreślił w komunikacie Lotos, niezależnie od realizacji transakcji przejęcia, reorganizacje mogą przynieść szereg korzyści. Według ostatnich deklaracji prezesa PKN Orlen, koncern w czerwcu planuje ogłosić partnera przy transakcji przejęcia Lotosu, a samą transakcję zamknąć w tym roku, o ile uda się do tego czasu wydzielić rafinerię Lotosu w Gdańsku do osobnej spółki.

Środki zaradcze, jakie wyznaczyła Komisja Europejska obejmują obszary produkcji i sprzedaży hurtowej paliw, sprzedaży detalicznej paliw, logistyki, asfaltów oraz paliwa lotniczego.

Jak przypomniał Lotos, ich realizacja wymaga m. in. wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do zależnej spółki celowej. Następnie 30 proc. udziałów w tej spółce - czyli w rafinerii - należy sprzedać.

Dlatego też Lotos ma podjąć szereg działań reorganizacyjnych jeszcze przed ostateczną decyzją dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen. Jak wymienia Lotos, obejmują one: wydzielenie części składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do spółki Lotos Asfalt. Stanie się wtedy ona tą spółką celową, która powinna zostać w 30 proc. sprzedana.

Dodatkowo przewidziane są transfery: udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Lotosu; udziałów w spółce Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale; aktywów logistycznych spółki Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że niezależnie od realizacji transakcji przejęcia przez PKN Orlen, wymienione reorganizacje mogą przynieść szereg korzyści - podkreślił Lotos.

Jako takie korzyści wskazano integrację działalności rafineryjnej, obecnie z rozdzielonej pomiędzy dwa podmioty - Grupę Lotos i Lotos Asfalt, uproszczenie struktury organizacyjnej, uproszczenie modelu rozliczeń między spółkami, wzrost potencjału optymalizacji marży. Dodatkowo potencjalnie umożliwi zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego zaciągniętego na projekt EFRA.

Z kolei reorganizacja spółek logistycznych: Lotos Infrastruktura i Lotos Terminale oraz Lotos Biopaliwa ma dać m. in. uproszczenie struktury właścicielskiej i uproszczenie procedur nadzoru właścicielskiego.

