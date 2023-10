KIG: od stycznia do września produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,3 proc. rdr

W okresie od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 2,3 proc. – poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 r. wzrosła o 11,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 proc.

Jak przypomniała Krajowa Izba Gospodarcza, dane za sierpień pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,5 proc rdr. W okresie od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 2,3 proc. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych - wskazano.

"Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa we wrześniu br. była wyższa o 15,2 proc. niż przed rokiem oraz wyższa o 3,7 proc. w porównaniu z sierpniem br." - przekazano.

KIG zauważyła, że zgodnie z danymi w ujęciu miesięcznym produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 13,6 proc., w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 10,0 proc., a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 9,0 proc.

Dodano, iż wobec września ub.r. w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowano wzrost o 17,9 proc.; w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 10,0 proc., a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 3,9 proc..

"Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 0,7 proc. wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 8,9 proc. wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w sierpniu br., zgodnie z uaktualnionymi danymi GUS, zanotowano wzrost cen o 0,7 proc. m/m i 9,7 proc. rdr." - poinformowała KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza to organizacja zrzeszająca blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych.