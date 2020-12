KIG: Rząd do jednej kieszeni wkłada, z drugiej wyciąga

Środki, w ramach ogłoszonej z wielką pompą Tarczy 2.0, w wysokość 35 mld złotych, wspomogą 40 dotkniętych przez kryzys branż. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski uważa, że pomoc ta jest niezbędna i podchodzi do niej pozytywnie. Gorzej, że jej beneficjenci będą musieli zaraz oddać te pieniądze w podatkach. Z drugiej strony budżet musi pozyskiwać środki po stronie przychodowej i trzeba by się dziś rozejrzeć, gdzie można zrobić oszczędności, aby w tym ciężkim czasie odciążyć przedsiębiorców.

Zwraca uwagę, że przedsiębiorcy i ekonomiści już od dłuższego czasu ostrzegają, że nowe daniny zduszą funkcjonującą z trudem gospodarkę. - Te apele najczęściej pozostają bez echa. Skoro głos przedsiębiorców nie jest dla rządu wystarczająco przekonujący, to może niech spojrzy, co robią sąsiedzi? Niemcy obniżyli VAT. Tak samo postąpili też Czesi w odniesieniu do niektórych usługi i, jak słyszymy, za chwilę mocno obniżą PIT. To bardzo rozsądne działania, jeśli chce się rzeczywiście stymulować gospodarkę w stanie kryzysu – ocenia prezes Krajowej Izby Gospodarczej.Wybraną w Polsce metodę nazywa „dokręcaniem śruby". - Problem w tym, że takie działania mogą doprowadzić do zerwania gwintu – twierdzi Andrzej Arendarski. Według niego przedsiębiorców można by jeszcze wesprzeć działaniami, które nie są bezpośrednim dotowaniem czy kredytowaniem ich działalności.– Oprócz niewprowadzania nowych danin podatkowych czy parapodatkowych, które de facto są podatkami, można by się też zastanowić nad odsunięciem o rok wprowadzenia PPK, co na pewno przyniosłoby przedsiębiorcom ulgę w tym ciężkim dla nich momencie – uważa prezes KIG i wskazuje kolejny sposób pozyskania zarówno wsparcia dla firm, jak i budżetu państwa: - Jest jeszcze jedna wreszcie sprawa - pieniądze unijne, tylko, aby po nie sięgnąć, trzeba nie wetować ram budżetowych – przestrzega Andrzej Arendarski.