Kightley: NPB: horyzont oddziaływania stóp procentowych to od 4 do 8 kwartałów

Moment, kiedy zwiększenie stóp procentowych zaczyna oddziaływać na gospodarkę przychodzi z dość długim opóźnieniem. Nasze badania wskazują, że to jest od czterech do ośmiu kwartałów - powiedziała Marta Kightley, wiceprezeska NBP.

W czwartek wiceprezeska Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marta Kightley udzieliła wywiadu portalowi Obserwator Finansowy, w którym m.in. wyjaśniła mechanizmy walki z inflacją i odpowiedziała na pytanie o przyszłość globalizacji.

"Banki centralne, co do zasady, mają jedno narzędzie do użycia (w walce z inflacją - PAP), czyli stopy procentowe" - powiedziała. "Narzędzie jest, narzędzie działa - podkreśliła. "Natomiast jest pytanie dotyczące tempa i horyzontu podnoszenia stóp procentowych" - zaznaczyła. Kightley oceniła, że "bardzo często jest takie oczekiwanie, że w momencie, w którym bank zaczyna podnosić stopy procentowe, to będziemy mieć automatyczny wpływ na poziom bieżących cen". "To jest ważne aby komunikować, (...) że horyzont oddziaływania stóp procentowych na gospodarkę jest dosyć długi. Nasze badania wskazują, że to jest od czterech do ośmiu kwartałów" - wyjaśniła. "Ten moment, kiedy te stopy najsilniej oddziałują na gospodarkę przychodzi z dość długim opóźnieniem. Dlatego decyzje, które są podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej biorą pod uwagę ten średni horyzont" - dodała. Kightley przypomniała, że powodem, dla którego podwyżki stóp procentowych są ogłaszane stopniowo, jest konieczność obserwowania jak gospodarka reaguje.

Wiceprezeska NBP odniosła sie do pytania o przyszłość globalizacji po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. "Globalizacja nie wzięła się znikąd. Jest kwestia ceny (...) - w niektórych miejscach Ziemi różne rzeczy się taniej produkuje i my jako konsumenci z tego korzystamy" - wskazała. "Pytanie, czy te łańcuchy (dostaw - PAP) będą się skracać, pytanie czy będzie ten +nearshoring+ czyli będzie bliżej tych centrów przenoszona produkcja - zobaczymy" - powiedziała.

"Jedną rzecz, którą widzimy na pewno obecnie, to to, że przedsiębiorstwa doświadczyły tego, że tzw. produkcja +just-in-time+ niestety w takich niepewnych czasach jest złym rozwiązaniem i widzimy to wyraźnie w danych, że przedsiębiorstwa bardzo dużo zapasów trzymają u siebie" - podkreśliła Kightley. "To już pokazuje pewną zmianę. Na ile trwałą? Zobaczymy. Na pewno będą zmiany. Na pewno z perspektywy banku centralnego i celu inflacyjnego to jest zła wiadomość, bo to oznacza, że ceny nie będą się tak obniżały, jak się obniżały przed pandemią" - skonstatowała.

