Kightley: z 4-proc. osłabienia się złotego ok. 3 proc. to efekt umocnienia się dolara

Deprecjacja złotego od początku września do teraz wyniosła ok. 4 proc . Szacuje się, że 3 proc. z tego to efekt umocnienia się dolara – powiedziała w środę w Sejmie wiceprezes NBP Marta Kightley.

"Deprecjacja złotego od początku września do teraz wyniosła ok. 4 proc. Jest to w dużej mierze związane z umocnieniem się dolara wobec euro, bo umocnienie się dolara wpływa na osłabienie złotego" - powiedziała w środę podczas obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceprezes NBP Marta Kightley.

Dodała, że wpływ umocnienia się dolara na osłabienie złotego da się oszacować na podstawie danych historycznych.

"Szacuje się, że z tych 4 proc. 3 proc. to efekt umocnienia się dolara. Do tego dochodzą dodatkowe uwarunkowania, czyli sytuacja na granicy nam nie pomaga" - dodała Marta Kightley.

Wskazała, w jakim stopniu deprecjacja złotego wpływa na inflację.

"To jest 0,07 proc. Czyli jeśli deprecjacja w ujęciu rocznym wyniosłaby 4 proc., to podwyższy to inflację o 0,3 proc." - dodała wiceprezes NBP.

