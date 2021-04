Kilkaset nowych miejsc pracy w centrum logistycznym pod Łodzią

Nawet 500 osób znajdzie pracę w nowoczesnym Centrum Logistycznym firmy Transfer Multisort Elektronik (TME) na granicy Łodzi i Rzgowa - poinformował w środę łódzki magistrat. Jeden z największych łódzkich pracodawców właśnie rozpoczął rekrutację pracowników.

Jak przekazał łódzki magistrat, rozwoju TME nie wstrzymała nawet epidemia koronawirusa, bo tylko na przestrzeni ostatniego roku poziom zatrudnienia w firmie zwiększył się o ponad 150 osób.

"Obecnie firma poszukuje pracowników do centrum logistycznego (poszukiwani są zarówno pracownicy magazynu, jak i kadra kierownicza), działu marketingu, analityki, HR, BHP, inwestycji maszynowych, video, IT, programowania, zarządzania projektami, księgowości, sprzedaży, transportu. To bardzo dobra wiadomość dla łodzian poszukujących pracy" - wymienił wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

TME ma 25 otwartych procesów rekrutacyjnych, w wyniku których zatrudni ok. 80 osób, w tym 55 w Centrach Logistycznych i 25 osób w biurowcu.

Członek zarządu ds. operacyjnych TME Andrzej Kuczyński wyjaśnił, że prace budowlane związane z powstaniem nowego Centrum Logistycznego firma rozpoczęła w III kwartale 2019 r., natomiast pierwsi pracownicy pojawili się w nim na początku bieżącego roku. "W tej chwili, z naszego Centrum Logistycznego Łódź zlokalizowanego przy ul. Ustronnej, wysyłamy do naszych klientów ponad 5 tys. paczek dziennie. Centrum Logistyczne Rzgów pozwoli nawet podwoić tę liczbę" - zaznaczył.

W styczniu 2021 r. TME oddało w podłódzkim Rzgowie obiekt o powierzchni ponad 21 tys. m kw., w którym oprócz ludzi, pracować będą także roboty. Inwestor, międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, automatyki przemysłowej i wyposażenia warsztatowego, należy do światowej czołówki w swojej branży; w ofercie posiada ponad 400 tys. produktów, które wysyła do firm i klientów indywidualnych z blisko 150 krajów na całym globie.

Firma ma 11 spółek zależnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy w Chinach. W tym roku w USA rozpoczęła działalność najnowsza z nich. Plany zakładają dalszą ekspansję obejmującą m.in. rejon Bliskiego Wschodu czy Australię.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl