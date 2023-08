Kim jest Maroš Šefčovič, który zastąpi Fransa Timmermansa?

Kim jest Maroš Šefčovič, które będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu zamiast Fransa Timmermansa? Słowacki polityk i dyplomata często występował m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Maroš Šefčovič to słowacki polityk, który w swojej karierze był kandydatem na prezydenta tego kraju a także ambasadorem Słowacji w Izraelu.

Od 2009 roku Maroš Šefčovič jest członkiem Komisji Europejskiej, a od 2010 roku jej wiceprzewodniczącym.

Od lat jest także związany z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach, na którym wielokrotnie gościł, biorąc udział w najważniejszych debatach tych spotkań.

Po rezygnacji Fransa Timmermansa Maroš Šefčovič będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecydowała również o tymczasowym powierzeniu wiceprzewodniczącemu Šefčovičowi odpowiedzialności za politykę w dziedzinie klimatu do czasu mianowania nowego członka Komisji z Holandii.

Będzie odpowiadał za Zielony Ład, a także za Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Obejmując obowiązki wypełniane dotąd przez Fransa Timmermannsa Maroš Šefčovič będzie kierował pracami Komisji do spraw Europejskiego Zielonego Ładu oraz prowadzonymi w imieniu Unii Europejskiej międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi. Będzie nadzorował wprowadzanie zrównoważonych systemów żywnościowych, programów pozwalających ograniczyć ilość generowanych zanieczyszczeń, zbędnych opakowań.

Ważnym aspektem jego działań będzie także koordynacja prac nad Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, mającym na celu wsparcie regionów UE (w tym wielu polskich) stojących przed najtrudniejszymi problemami w związku z transformacją energetyczną i drogą do neutralności klimatycznej.

Zielony Ład to także walka o odporny i konkurencyjny przemysł

- Jako wiceprezes Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie Maroš Šefčovič był bardzo aktywny w wielu obszarach, o których rozmawialiśmy w ramach dyskusji na Europejskich Kongresach Gospodarczych. Zawsze cechowały go wysoki poziom merytoryczny i zaangażowanie. Nowe zadania, jakie mu przydzielono nie są więc dla mnie zaskoczeniem. W imieniu całej społeczności EKG gratuluję panu Marošowi Šefčovičowi objęcia nowej funkcji – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator EKG.

Europejski Zielony Ład, plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku, w znaczący sposób wpływa na gospodarkę i przemysł Unii Europejskiej, co sprawia, że jest obecny w wielu dyskusjach i poddawany ostrej krytyce, co z pewnością stawia przed Šefčoviczem trudne zadanie.

Wydaje się on jednak wykazywać rozsądne podejście, jeśli chodzi o przyszłość naszego przemysłu.

- Europejski przemysł musi być odporny i konkurencyjny. Produkcja powinna pozostać w Europie. Jednak aby tak się stało, konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym przede wszystkim stabilne dostawy energii elektrycznej po dobrych cenach. Musimy przejść na odnawialne źródła energii i mamy jako Unia Europejska plan, aby w większym stopniu korzystać z tej energii – powiedział Maroš Šefčovič podczas tegorocznej, XVI już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Kim jest Maroš Šefčovič? Oto jego długa kariera

Maroš Šefčovič (ur. 24 lipca 1966 w Bratysławie) w latach 1984–1985 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bratysławie, następnie w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (1985–1990). W 1990 uzyskał tytuł akademicki JUDr., a w 2000 doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

W 1990 pracował jako doradca wiceministra spraw zagranicznych Czechosłowacji. W latach 1991–1992 był III sekretarzem i konsulem w ambasadzie Czechosłowacji w Zimbabwe, następnie zastępcą szefa misji i II sekretarzem w ambasadzie w Kanadzie (1992–1995). W 1995 rozpoczął pracę w Departamencie Państw Unii Europejskiej i NATO słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (był m.in. jego wicedyrektorem). W latach 1998–1999 był zatrudniony w stałym przedstawicielstwie Słowacji przy Wspólnotach Europejskich jako radca i zastępca szefa misji.

W latach 1999–2002 sprawował funkcję ambasadora w Izraelu. Po powrocie do kraju pracował w MSZ na stanowisku dyrektora generalnego (2002–2004). W latach 2004–2009 był stałym przedstawicielem Słowacji przy Wspólnotach Europejskich. 1 października 2009 objął urząd komisarza europejskiego ds. edukacji, kultury, szkoleń i młodzieży w I komisji José Barroso. W II komisji José Barroso został wiceprzewodniczącym KE i komisarzem ds. instytucjonalnych oraz administracji.

W 2014 prowadził listę wyborczą partii SMER w wyborach europejskich. Uzyskał jednocześnie rządową rekomendację do członkostwa w kolejnej Komisji Europejskiej, wobec czego przed rozpoczęciem kadencji zrezygnował z objęcia mandatu europosła. Pozostał także w nowej Komisji Europejskiej, na czele której stanął Jean-Claude Juncker (od 1 listopada 2014). Został w jej ramach ponownie wiceprzewodniczącym oraz komisarzem ds. unii energetycznej.

W 2019 z poparciem partii SMER kandydował w wyborach prezydenckich, zajmując w I turze z 16 marca 2. miejsce z wynikiem 18,7% głosów. Przeszedł do II tury z Zuzaną Čaputovą, którą poparło 40,6% głosujących. W głosowaniu z 31 marca przegrał ze swoją konkurentką, otrzymując 41,6% głosów. Również w 2019 dołączył do Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen (z kadencją od 1 grudnia tegoż roku) jako wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie.

