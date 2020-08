Klienci banków chcieliby przelewów natychmiastowych w standardzie

Prawie jedna trzecia klientów banków uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być standardem - wynika z badania Kantar dla Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP).

"Konsumenci, w szczególności ci z młodszych pokoleń, wychowani w cyfrowym świecie, są przyzwyczajeni do usług świadczonych od ręki, bez czekania. Takie samo jest ich podejście do kwestii finansowych, w szczególności do płacenia czy przelewania środków" - powiedział, cytowany w komunikacie, Grzegorz Leńkowski, dyrektor linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR. Instytucja obsługuje system Express Elixir, który umożliwia realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK.

Jak informuje KIR, dla 35 proc. badanych ważna jest pewność, że druga osoba od razu otrzyma pieniądze, podczas, gdy 31 proc. uznaje to za przydatną opcję przy płaceniu rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, itp. w ostatniej chwili.

Dodano, że 31 proc. badanych uważa, że natychmiastowy transfer jest potrzebny przy uiszczaniu ważnych i pilnych płatności na rzecz administracji publicznej, np. podatków, opłat administracyjnych i sądowych, mandatów, itp.

Z badania wynika też, że przelewy natychmiastowe to także opcja uznawana za użyteczną przy spłacie raty kredytu, pożyczki, karty kredytowej (18 proc.) lub transakcjach na duże kwoty, np. przy zakupie samochodu, kiedy warto uniknąć noszenia znacznej gotówki (14 proc.).

"Powody wyboru przelewów natychmiastowych przez konsumentów są różne, ale trend ich upowszechniania jest wyraźny. Widać, że coraz bardziej zależy nam na całodobowej dostępności do systemów płatności i możliwości operowania własnymi środkami w sposób elastyczny" dodaje cytowany w komunikacie Leńkowski.

Według KIR liczba transakcji rozliczanych w sposób natychmiastowy rośnie dynamicznie. W lipcu br. klienci banków skorzystali z funkcjonalności Express Elixir 5,27 mln razy, a wartość zleconych przez nich transakcji wyniosła 5,53 mld zł. Dla porównania, w lipcu 2019 r. w systemie zrealizowano 2,3 mln takich transakcji o wartości 3,9 mld zł. W skali roku oznacza to wzrost liczby transakcji o 129 proc., a wartości o 41 proc.