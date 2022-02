KIR: nasze serwisy, w tym systemy rozliczeniowe, są bezpieczne

Serwisy KIR, w tym w szczególności systemy rozliczeniowe, są bezpieczne - zapewnił prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej Piotr Alicki. Potwierdził, że w ostatnim czasie odnotowano próby ataku o charakterze DDoS na infrastrukturę KIR; zostały one odparte, nie wpływając na serwisy Izby.

W piątek pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował, że w ostatnich dniach odnotowano więcej niż zwykle ataków cybernetycznych, m.in próbowano zaatakować stronę Krajowej Izby Rozliczeniowej i pocztę elektroniczną na serwerach rządowych. "Dwadzieścia siedem tysięcy takich złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych" - wyjaśnił Cieszyński.

W odpowiedzi na pytanie PAP prezes KIR Piotr Alicki potwierdził, że odnotowano w ostatnim czasie próby ataku o charakterze DDoS (ang. distributed denial of servic, rozproszona odmowa dostępu) na infrastrukturę KIR. Dodał, że zdarzało się to już w przeszłości.

"Jesteśmy częścią sektora finansowego i w tym zakresie nie stanowimy wyjątku. I podobnie jak w poprzednio odnotowanych przypadkach, próby ataków zostały odparte, nie wpływając na serwisy KIR" - oświadczył Alicki.

Podkreślił, że infrastruktura KIR jest chroniona przez "odpowiednie, nowoczesne i na bieżąco aktualizowane systemy cyberbezpieczeństwa, które w takich okolicznościach potwierdzają swoją skuteczność".

"Serwisy KIR, w tym w szczególności systemy rozliczeniowe, są bezpieczne" - zapewnił prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej.

KIR jest kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego. Wśród systemów rozliczeniowych KIR, oprócz systemu Elixir rozliczającego płatności w złotych, jest również system Euro Elixir przetwarzający transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej oraz system Express Elixir umożliwiający wykonywanie natychmiastowych przelewów międzybankowych w złotych.

W Polsce od poniedziałku obowiązuje trzeci stopień zagrożenia cyberprzestrzeni CHARLIE-CRP. Jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

