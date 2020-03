KIR wprowadza mSzafir

W pełni zdalnie można uzyskać podpis elektroniczny mSzafir i podpisywać dokumenty bez konieczności wychodzenia z domu - poinformowała w piątek w komunikacie Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej podpisy można składać na komputerze, tablecie lub smartfonie,

Jak dodano, mSzafir umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych z wykorzystaniem Internetu".

"Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, do końca kwietnia br. KIR oferuje 30 proc. rabat na dowolny pakiet podpisów mSzafir. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny. Jest to możliwe dzięki usłudze e-Tożsamości, która online zweryfikuje tożsamość jego użytkownika" - czytamy.

W komunikacie wyjaśniono, że mSzafir pozwala na złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bez konieczności posiadania czytnika i karty kryptograficznej.

Klienci mSzafir mogą skorzystać z certyfikatów z długim terminem ważności - rocznych lub dwuletnich, z wybranym limitem podpisów. Przed wydaniem certyfikatu "w chmurze" konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika - teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu, za pomocą zdalnej weryfikacji tożsamości. Z tej opcji mogą korzystać już klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo. Trwają prace, które pozwolą na udostępnienie usługi klientom kolejnych banków" - napisano.

Jak przekazano, nowa usługa KIR została wpisana przez Ministerstwo Cyfryzacji do rejestru dostawców usług zaufania.