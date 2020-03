Kirchhoff Polska zainwestuje 68 mln zł w zwiększenie mocy produkcyjnych w Gliwicach

Kosztem blisko 68 mln zł działająca od kilkunastu lat w Gliwicach firma Kirchhoff Polska rozbuduje halę produkcyjną, zwiększając zdolności wytwarzania stalowych elementów na potrzeby motoryzacji. To kolejny projekt tego inwestora w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Decyzję o wsparciu nowego przedsięwzięcia firmy Kirchhoff wydał zarząd KSSE. Formalności zostały sfinalizowane już w czasie trwania kryzysu związanego z epidemią koronawirusa.

W ramach nowej inwestycji inwestor zwiększy moce produkcyjne w zakresie stalowych elementów do samochodów, wytwarzanych z wykorzystaniem technologii tłoczenia i zgrzewania - obydwa te procesy są w Gliwicach maksymalnie zautomatyzowane.

"Inwestor rozbuduje halę produkcyjną, a także zakupi i zainstaluje dodatkowe zautomatyzowane wyposażenie zakładu" - poinformowała we wtorek rzeczniczka KSSE Wioleta Witczak-Smolnik.

Grupa Kirchhoff, której częścią jest zatrudniająca ok. 13 tys. osób w 30 krajach firma Kirchhoff Automotive, opracowuje, produkuje i dostarcza struktury metalowe, a obecnie również hybrydowe, dla motoryzacji. To m.in. złożone zespoły szkieletów strukturalnych nadwozi i podwozi, z zaawansowanymi systemami zabezpieczeń przed skutkami kolizji.

Wytwarzane w Gliwicach elementy są obecnie standardem w konstrukcjach samochodów. Stosuje się je głównie do tych części auta, które wymagają dużej odporności na zderzenia, by zapewnić ochronę pasażerom. Tego rodzaju komponenty mogą być wytwarzane tylko z użyciem technologii tłoczenia na gorąco, ponieważ wykorzystywana do tego stal nie ma odpowiedniej plastyczności przy tłoczeniu na zimno.

Elementy są kształtowane w miękkim i plastycznym stanie, a później utwardzane w specjalnych matrycach. Surowe elementy są nagrzewane do temperatury 950 stopni Celsjusza, a w kolejnej fazie formowane w temperaturze 830 stopni. Później są schładzane w zamkniętych komorach.

Gliwicki zakład firmy Kirchhoff działa od kilkunastu lat. Wśród odbiorców jego produkcji są najwięksi producenci samochodów. Zakład dostarcza nie tylko pojedyncze elementy, ale również całe złożone zespoły, jak przednia i tylna podłoga auta, rama silnika, belki poprzeczne kokpitu, przednie pasy nadwozia, zderzaki czy konstrukcje tylnego siedzenia. Wszystko to powstaje w oparciu o procesy spawania, zgrzewania oraz zabezpieczenia powierzchni w procesie malowania kataforetycznego.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w jej gliwickiej części działa Kirchhoff, w ub. r. pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.

W najbliższych dniach KSSE ma podsumować wielkość pozyskanych inwestycji w pierwszym kwartale tego roku. W swojej blisko 24-letniej historii, do końca ub.r., strefa wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a także 64 decyzje o wsparciu w ramach nowych, obowiązujących od września 2018 r., przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji - na projekty o łącznej wartości 4,4 mld zł.