Klarna i IdoSell razem dla 6,5 tys. sklepów

Klarna, globalny bank detaliczny i dostawca usług płatniczych, oraz IdoSell, wiodąca w Polsce platforma SaaS do otwierania i rozwijania e-sklepów, ogłosiły partnerstwo w sektorze e-commerce. Współpraca ma umożliwić sklepom działającym na platformie IdoSell oferowanie klientom płatności w systemie “Kup teraz, zapłać później”.

Zakupy i finanse osobiste

Klarna oferuje usługi konsumentom i sprzedawcom. Obejmują one płatności, zakupy społecznościowe i finanse osobiste. Firma ma ponad 250 tys. globalnych partnerów handlowych, w tym H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Shein, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Nike i AliExpress. Jest jednym z najwyżej wycenianych fintechów na świecie (45,6 mld dol.).Klarna powstała w 2005 roku, zatrudnia ponad 5 tys. pracowników i działa na 19 rynkach. Fintech jest wspierany przez Sequoia Capital (od 2010 roku), a ostatnio do grona jej inwestorów dołączyli m.in. SilverLake, Dragoneer, Bestseller Group, Permira, Ant Group, HMI Capital, TCV, NorthZone, Commonwealth Bank of Australia, Merian Chrysalis Investment Company Limited oraz fundusze zarządzane przez BlackRock.IdoSell to platforma zakupowa należąca do spółki IAI. Od ponad 21 lat współtworzy sklepy internetowe, oferuje zaawansowane technologicznie narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają zwiększyć sprzedaż. Obecnie obsługuje ponad 6,5 tys. e-sklepów, których GMV sięgnęło 14 mld zł w 2021 roku. Współpracuje z takimi partnerami, jak Klarna, Packeta, Facebook, Google, InPost, Wish, Amazon i Frisbo. W sierpniu 2021 roku do grupy IdoSell dołączyła węgierska platforma sklepowa Shoprenter (spółka IAI kupiła pakiet większościowy).