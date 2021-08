Klarna startuje w Polsce z opcją „Zapłać za 30 dni”

Klarna debiutuje w Polsce z opcją „Zapłać za 30 dni”. H&M jest pierwszym partnerem firmy w naszym kraju, oferującym tę popularną alternatywę przy zakupach w sieci. Fintech założony w Szwecji przez Sebastiana Siemiątkowskiego, managera mającego polskie korzenie, zapowiada dalszy rozwój swojej obecności na polskim rynku, z lokalnym zespołem i biurem w Warszawie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zapłacić za 30 dni?

Prywatny fintech

90 mln aktywnych konsumentów na całym świecie.

2 mln transakcji dziennie.

18 mln aktywnych użytkowników aplikacji Klarna miesięcznie.

17 rynków na trzech kontynentach (w tym Polska).

250 tys. partnerów detalicznych.

4 tys. pracowników, w tym ponad 1400 inżynierów i światowej klasy specjalistów ponad 100 narodowości.

46 proc. wzrostu sprzedaży rok do roku (2020 vs 2019).

53 mld USD - wartość produktów sprzedanych za pośrednictwem Klarny.

86 proc. - średnia zadowolenia klientów na różnych rynkach (2019).

45,6 mld USD bieżącej wyceny post-money.

Na głównych rynkach ponad 70 proc. konsumentów Klarny realizuje powtarzające się transakcje.

Opcja Klarny dostępna jest już także w 78 tys. stacjonarnych sklepów na 10 różnych rynkach.

Klarna zapowiada dalszy rozwój swojej obecności na polskim rynku, z lokalnym zespołem i biurem w Warszawie. Firma ma już europejskie biura w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Holandii, Belgii, Hiszpanii oraz we Włoszech.Czytaj: Rynkiem e-commerce rządzi siedem nowych trendów Opcja „Zapłać za 30 dni” Klarny to rozwiązanie, które nie wymaga regulowania należności za zakupiony towar przy bramce płatności w internecie, czy podawania numeru karty. Po wysłaniu zamówienia Klarna płaci sprzedającemu z góry, podczas gdy kupujący zyskuje 30 dni na dokonanie płatności, bez odsetek i dodatkowych opłat.Kupujący mogą też przeglądać swoje zakupy online lub w aplikacji mobilnej, a Klarna przejmuje - tak od sprzedawców, jak i od kupujących - pełne ryzyko kredytowe czy nadużyć.Klienci mogą sprawdzić, przymierzyć, wypróbować i ewentualnie zwrócić zamówiony towar przed sfinalizowaniem płatności, mając na to dodatkowe 30 dni. Już na stronie danego produktu dowiadują się, że mogą zapłacić za zamówienie już po jego otrzymaniu.Przy kasie czy bramce płatności, dzięki podaniu prostych, najważniejszych informacji, zakup realizowany jest w ciągu zaledwie kilku sekund. Nie jest wymagana płatność z góry.Przy przesyłce zamówienie jest aktywowane przez sprzedawcę i rozpoczyna się okres płatności klienta. Klarna płaci sprzedawcy z góry i w całości. Następnie odbiera płatność od kupującego w ciągu 30 dni.Po zakupie kupujący ma przejrzysty przegląd swoich sprawunków w aplikacji i może łatwo zarządzać złożonymi już zamówieniami lub tworzyć nowe.Czytaj: Pakiet VAT e-commerce już działa. "Paczki z Chin będą droższe, bo droższe być powinny" Klarna jest jednym z najwyżej wycenianych fintechów na świecie, jej wycena wynosi 45,6 mld USD. Firma powstała w 2005 roku, zatrudnia obecnie ponad 4 tys. pracowników i działa na 17 rynkach. Prywatny fintech jest wspierany przez Sequoia Capital (od 2010 roku), a ostatnio do grona jej inwestorów dołączyli także m.in. SilverLake, Dragoneer, Bestseller Group, Permira, Ant Group, HMI Capital, TCV, NorthZone, Commonwealth Bank of Australia, Merian Chrysalis Investment Company Limited oraz fundusze zarządzane przez BlackRock.Najważniejsze liczby globalnego fintechu:Klarna ma ponad 90 mln aktywnych użytkowników na całym świecie i realizuje 2 mln transakcji dziennie. Ponad 250 tys. globalnych partnerów handlowych, w tym H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Nike i Shein, umożliwia zakupy z Klarną online i w sklepach stacjonarnych.