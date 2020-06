Klienci banków złożyli ponad 1 mln wniosków o wakacje kredytowe

Klienci banków złożyli do tej pory ponad 1 mln wniosków o pozaustawowe wakacje kredytowe. Termin składania tych wniosków zostaje przedłużony do końca września - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Związku Banku Polskich.

"Poprosiliśmy KNF, by dokonał notyfikacji do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przesunięcia daty możliwości wnioskowania z 30 czerwca na 30 września co jest spójne z decyzją podjętą przez urząd, który również przedłużył zastosowanie tych wytycznych (...) - powiedział wiceprezes ZBP Tadeusz Białek.

"Jeśli klient miał moratorium na 3 miesiące i teraz na początku lipca chciałby je przedłużyć o kolejne 3 miesiące, to musi złożyć ponownie wniosek. Trzeba pamiętać, że maksymalny termin odroczenia spłaty rat to okres 6 miesięcy. Jeśli ktoś już wykorzystał te 6 miesięcy to nie ma już uprawnienia w ramach moratorium pozaustawowego" - dodał.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podał, że klienci banków złożyli do tej pory ponad 1 mln wniosków o wakacje kredytowe.

Pod koniec maja Pietraszkiewicz informował, że klienci indywidulani banków złożyli ponad 855 tys. wniosków o wakacje kredytowe. Do banków wpłynęło wówczas też około 109 tys. takich wniosków od firm.