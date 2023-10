Nowy kierunek z lotniska w Radomiu

W sezonie zimowym klienci biura podróży Nekera polecą liniami Wizz Air z lotniska w Radomiu na Cypr – poinformowały we wtorek Polskie Porty Lotnicze (PPL). Inaugurację nowego połączenia zaplanowano na 13 grudnia.

Wyloty z Radomia będą się odbywały dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. W te dni Wizz Air oferuje połączenia z radomskiego portu do Larnaki na Cyprze. Z lotów tych będą też korzystać klienci biura podróży Nekera, które nawiązało współpracę w węgierskim przewoźnikiem.

Nekera to biuro podróży, które jako pierwsze zaoferowało wycieczki z wylotem z Radomia w sezonie letnim 2023, zanim jeszcze lotnisko zostało otwarte po przebudowie. "Również w przyszłym roku Nekera oferuje wyloty z lotniska Warszawa-Radom do dwóch popularnych kurortów w Bułgarii - Warny i Burgas, a przez całą jesień, zimę i wiosnę organizuje wyjazdy typu +city-break+ do Rzymu i Paryża" - podkreślono w komunikacie PPL.

W zimowej ofercie lotniska Warszawa-Radom znajdują się regularne loty do Rzymu i Paryża realizowane przez PLL LOT oraz czarterowe rejsy do Szarm el-Szejk w Egipcie obsługiwane przez biuro podróży Anex Tour na pokładzie linii Skyline Express, a także do egipskiej Taby z biurem podróży Itaka.

Lotnisko Warszawa-Radom od momentu otwarcia pod koniec kwietnia obsłużyło ponad 85 tys. podróżnych.