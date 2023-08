Klienci wypłacali z bankomatów środki. Nawet, gdy mieli debet na koncie

Irlandzki Bank of Ireland w komunikacie prasowym przeprosił tysiące klientów za awarię systemu informatycznego, który skutkował możliwością wypłaty z niektórych bankomatów większej kwoty pieniędzy. Nawet w sytuacji, gdy był debet na koncie.

Tysiące klientów irlandzkiego Bank of Ireland myślało, że uczestniczą w sierpniowej promocji zorganizowanej przez świętego Mikołaja. Ze względu na awarię systemu informatycznego i brak możliwości automatycznej kontroli stanu konta, osoby wypłacające pieniądze z bankomatów otrzymywały wypłaty do 1 tysiąca euro.

Działo się także nawet w sytuacji, gdy na koncie był debet. Gdy tylko rozeszła się pogłoska, że bankomaty nie weryfikują kart kredytowych, zaczęły się do nich ustawiać gigantyczne kolejki klientów. W nocy ze środy na czwartek czas oczekiwania na wypłatę euro wynosił ponad dwie godziny. Dochodziło do incydentów w kolejkach i do utrzymania porządku skierowano policjantów.

Pomimo intensywnie prowadzonych prac bank nie był w stanie poradzić sobie z awarią. Bank of Ireland w komunikatach ostrzegał użytkowników kont lub posiadaczy aplikacji, że takie działania są nielegalne i w późniejszym okresie środki i tak zostaną odzyskane, jednak nie powstrzymało to masowych wypłat.

Obecnie trwa weryfikacji danych i sprawdzanie wypłat dokonanych przez klientów. W związku z zaistniałą sytuację irlandzki bank centralny zapowiedział kontrolę procedur i rozwiązań technologicznych. Zapowiedział także, że zostanie na Bank of Ireland nałożona kara za brak dbałości i ochrony prywatnych kont swoich klientów.

