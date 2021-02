Klika Tech otwiera centrum rozwoju usług IT we Wrocławiu; inwestycję wsparła PAIH

Klika Tech Inc. otwiera we Wrocławiu centrum rozwoju usług IT. To czwarte biuro firmy poza Ameryką Północną. W ciągu roku w nowym oddziale zatrudnienie może znaleźć kilkudziesięciu wysokiej klasy programistów. Inwestycję wsparła Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Jak podano w przesłanym PAP w środę komunikacie, Klika Tech to międzynarodowy producent rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), chmurowych i Big Data. Firma współtworzy sprzęt, oprogramowanie i produkty wbudowane, koncentrując się na projektowaniu rozwiązań opartym na współpracy, doradztwie biznesowym i innowacjach technologicznych.

Przedsiębiorstwo Klika Tech Inc. zostało założone w 2013 roku. Jego siedziba mieści się w Miami na Florydzie. Firma obecna jest na rynkach Ameryki Północnej, Europy i Azji. Na swoje kolejne biuro wybrała stolicę Dolnego Śląska.

"Stawiamy na rozwój, dlatego nasze kolejne biuro tworzymy we Wrocławiu. To czwarta co do wielkości metropolia w Polsce. Nasz wrocławski oddział skupia się na zarządzaniu działalnością z zakresu B+R i Global Delivery" - powiedział cytowany w komunikacie współzarządzający firmą Klika Tech prezes Gennadiy M. Borisov. Jak dodał, "Wrocław to idealna lokalizacja dla naszej firmy. Jest wiodącym ośrodkiem innowacji, ma bardzo silne zaplecze akademickie i największą w kraju liczbę jednostek badawczo-rozwojowych".

Wrocławska inwestycja Klika Tech została zrealizowana przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

"Udzieliliśmy inwestorowi między innymi niezbędnych informacji o klimacie inwestycyjnym w naszym kraju, połączyliśmy firmę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W kontekście tej inwestycji warto podkreślić, że Polska jest regionalnym liderem sektora BSS. Nasi wysokiej klasy specjaliści są magnesem dla zagranicznych firm z sektora IT, którzy chcą wejść na polski rynek" - powiedziała Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne.