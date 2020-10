Klimat w przemyśle się pogarszał. Klienci coraz mniej ufni

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle był gorszy niż we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny. Spadł też wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) o 5 pkt. proc. do -20,0 - GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał 21 października ogólny wskaźnik koniunktury dla poszczególnych branż.



PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,7 wobec minus 6,2 we wrześniu.

BUDOWNICTWO

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w październiku na poziomie minus 16,5 wobec minus 15,0 we wrześniu.

HANDEL HURTOWY

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,3 wobec minus 4,5 we wrześniu.

HANDEL DETALICZNY

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8, podczas gdy we wrześniu było to minus 6,5.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 12,5 wobec minus 8,7 miesiąc temu.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 29,0 wobec minus 21,2 we wrześniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 35,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 27,6).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 - niższym niż przed miesiącem (plus 9,5).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie plus 3,8 - niższym niż przed miesiącem (plus 5,6).



Konsumenci i sytuacja finansowa Polaków

W październiku wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 5 pkt. proc. do -20,0 - GUS.



GUS podał, że wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 9,0 pkt. proc. i 7,3 pkt. proc.).



W odniesieniu do października 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 29,3 pkt. proc.



Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -19,2.



GUS podaje, że na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 9,0 i 3,4 pkt. proc.).



Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 2,1 pkt. proc.).



W październiku WWUK osiągnął wartość o 22,8 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.



Ponadto 19,1 proc. respondentów uważa, że obecna sytuacja stanowi duże zagrożenie dla osobistych finansów wobec 15 proc. przed miesiącem - podał GUS.



Przeciętne zagrożenie odczuwa 44,3 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej wobec 40,1 proc. miesiąc temu.



Małe zagrożenie deklaruje 26,3 proc. wobec 29,3 proc. we wrześniu, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 10,3 proc. respondentów wobec 15,6 proc. miesiąc temu.