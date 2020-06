KLM od środy wznowi loty do i z Polski

Po trzymiesięcznej przerwie, w najbliższą środę samolot z Amsterdamu holenderskich linii lotniczych KLM wyląduje ponownie w Warszawie, a 29 czerwca w Krakowie - zapowiedział przewoźnik. W pierwszej połowie lipca powinno też nastąpić wznowienie lotów do i z Gdańska.

"Wraz ze zniesieniem zakazu ruchu lotniczego z/do Polski, przewoźnik wznawia regularne loty do naszego kraju. Ze wszystkich trzech miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk) pasażerowie KLM będą mieli do dyspozycji jedno połączenie dziennie do Amsterdamu" - poinformował w poniedziałek w komunikacie przewoźnik.

Z powodu pandemii koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 czerwca, zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych w naszym kraju obowiązuje do 16 czerwca br.

Jak przekazał KLM, 17 czerwca maszyna holenderskich linii wyląduje ponownie w Warszawie, a 29 czerwca - w Krakowie. W pierwszej połowie lipca powinno też nastąpić wznowienie lotów do/z Gdańska. Na razie nie jest znana data powrotu KLM do Wrocławia.

"Ze wszystkich trzech miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk) pasażerowie KLM będą mieli do dyspozycji na razie jedno połączenie dziennie do Amsterdamu" - czytamy.

Linia stopniowo wznawia operacje na świecie. W lipcu planuje realizować do 30 proc. swojego standardowego rozkładu, oferując 73 kierunki w Europie i 51 połączeń międzykontynentalnych, z których połowa jest nadal dedykowana przewozowi cargo.

Przewoźnik przekazał, że na wszystkich lotach KLM pasażerowie i załoga mają obowiązek zakrywania twarzy podczas wejścia do samolotu i w czasie trwania całego lotu. Maski są też wymagane na lotniskach. Podróżni są zobowiązani zaopatrzyć się we własne maski ochronna na twarz i bezwzględnie używać ich w czasie całej podróży. Dopuszczalne są zwykłe jednorazowe maski chirurgiczne lub maski wielokrotnego użytku. Maski nie obowiązują podczas serwisu pokładowego.

"Pasażerom, którzy nie zastosują się do obowiązującego wymogu i zgłoszą się na lot bez maski, linia może odmówić wejścia do samolotu. Wymóg zasłaniania twarzy będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2020 z możliwością zmiany tej daty w zależności od stanu pandemii i wytycznych międzynarodowych przepisów w tym zakresie" - czytamy.

Personel pokładowy KLM jest zobowiązany nosić maski ochronne, a samoloty są wyposażone m.in. w środki do dezynfekcji rąk. Podczas każdego lotu KLM jedna z toalet jest przeznaczona wyłączenie dla załogi, aby personel mógł w nieograniczony sposób dbać o higienę rąk. Samoloty są czyszczone przed każdym lotem przy użyciu odpowiednich środków.

Linia przekazała, że serwis pokładowy i oferta gastronomiczna zostały uproszczone tak, aby zminimalizować kontakt między załogą i pasażerami, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. Podczas lotów europejskich pasażerowie znajdą na siedzeniu pudełko z kanapką lub ciastkiem i wodę. Podczas lotów międzykontynentalnych na fotelu czeka na podróżnych większa torba, zawierająca przekąski, owoce i napoje, a gorący posiłek jest serwowany tylko na lotach dłuższych niż 9 godzin. Posiłki specjalne są aktualnie niedostępne. Pasażerowie mogą też zabrać na pokład własny prowiant. Restauracje na lotnisku mogą być nieczynne.

Dodatkowe środki ochrony są stosowane także na lotniskach. Wejście i wyjście z samolotu oraz obsługa naziemna odbywa się przy zachowaniu dystansu, a niekiedy pasażerowie wchodzą na pokład w kolejności strefowej.