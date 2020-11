KLM z powodu pandemii zmniejszy liczbę lotów do Polski z wyjątkiem okresu świąteczno-noworocznego

Holenderskie linie lotnicze KLM z powodu drugiej fali koronawirusa i decyzji niektórych krajów o ponownym zamknięciu, wprowadzą zmiany w ofercie lotów na terenie Europy; dla Polski oznacza to zmniejszoną liczbę lotów do i z pięciu miast, z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego - podało KLM.

"W wyniku drugiej fali koronawirusa i decyzji niektórych krajów o ponownym zamknięciu, linie KLM podjęły decyzję o zmianach w swojej ofercie lotów na terenie Europy w nadchodzącym okresie. Przewoźnik chce utrzymać jak najwięcej kierunków, jednak zredukuje częstotliwość lotów i liczbę dostępnych do sprzedaży miejsc. Liczba lotów z/do pięciu miast w Polsce w siatce KLM również zostanie zmniejszona, z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego" - poinformował przewoźnik z swoim komunikacie.

Chodzi o połączenia na trasie z Amsterdamu do Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Poznania.

Przewoźnik tłumaczy, że w nadchodzących miesiącach będzie oferował loty do około 90-95 proc. ze swoich europejskich destynacji. Na niektórych trasach, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, loty zostaną zawieszone. Całkowita liczba oferowanych do sprzedaży miejsc zostanie dalej zmniejszona z około 50 proc. do 40 proc. w porównaniu z danymi sprzed wybuchu pandemii.

Oferta lotów międzykontynentalnych KLM będzie realizowana na poziomie około 50-60 proc. pod względem liczby oferowanych miejsc. Wraz z rejsami cargo, KLM będzie oferował łącznie około 65 proc. ze swoich wszystkich lotów.

"W trakcie pandemii KLM realizuje strategię polegającą na udostępnieniu podróżnym możliwie największej liczby kierunków. Dostosowując się do aktualnego poziomu popytu, linia oferuje swoje loty rzadziej i mniejszymi samolotami, ale dzięki temu podróżni mają do dyspozycji duży wybór destynacji, a linia utrzymuje swoją siatkę połączeń przez lotnisko bazowe w Amsterdamie. Część tras międzykontynentalnych jest nadal zawieszona dla ruchu pasażerskiego, a tam gdzie to możliwe połączenie jest utrzymywane wyłącznie dla przewozu towarowego" - tłumaczy przewoźnik.

Jak wskazuje, przyjęta strategia okazała się skuteczna w ostatnich miesiącach i pozwoliła KLM utrzymać w dużym stopniu swoją siatkę lotów, podczas gdy niektóre linie były zmuszone rygorystycznie ograniczyć ofertę.

W środę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, do 24 listopada br. obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE.