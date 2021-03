Klub Jagielloński: KPO pokazuje niski poziom kultury myślenia strategicznego

Krajowy Plan Odbudowy pokazuje niski poziom kultury myślenia strategicznego i niesie ryzyko niskiej efektywności inwestycji z środków z Funduszu Odbudowy - ocenia Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Eksperci Klubu apelują o ponowną analizę logiki działań podczas konsultacji publicznych.

"Z jednej strony trafna diagnoza i słuszne cele, a z drugiej dziurawe reformy i nieoptymalne inwestycje. Do tego wszystkiego wadliwe wskaźniki skoncentrowane na działaniach, a nie ich efektach" - czytamy w raporcie "Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy" Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (CAKJ).

Jak wskazali autorzy raportu, Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych w historii Polski. Bezprecedensowe środki, które mogą zostać wydane na postpandemiczną odbudowę i transformację polskiej gospodarki, sprawiają, że trwające konsultacje publiczne nie powinny być traktowane przez rządzących jako nieprzyjemny biurokratyczny obowiązek, ale szansa na weryfikację przedstawionego planu.

W ocenie ekspertów Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, KPO jak w soczewce pokazuje niski poziom kultury myślenia strategicznego. "Liczne mankamenty tego dokumentu nie oznaczają, że unijne środki z Funduszu Odbudowy zostaną wyrzucone błoto, ale ryzyko niskiej efektywności wielu proponowanych inwestycji jest niestety wysokie" - wskazali.

Dodali, że KPO potwierdza, iż państwowa administracja satysfakcjonująco diagnozuje wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska.

"Wskazane wyzwania dość kompleksowo pokazują problemy w poszczególnych obszarach, a także trafnie kreślą główny cel, będący odpowiedzią na wyzwania. Także cele szczegółowe nie wzbudzają na ogół kontrowersji, co wynika przede wszystkim z faktu, iż należą one do kategorii +ogólnie słusznych+, a więc politycznie +bezpiecznych+" - czytamy.

Według analityków CAKJ, najbardziej problematyczne są reformy i przypisane im inwestycje, a to właśnie one rozstrzygają w dużej mierze o tym, jaką treścią wypełniana jest ogólna rama zdefiniowanych celów. "O ile więc odpowiedź na pytanie +co?+ jest zasadniczo słuszna, to odpowiedź na pytanie +jak?+ jest dużo bardziej problematyczna" - ocenili.

Dodali, że problemem w KPO, który powiela bolączki polskiej administracji, jest koncentracja na liczbowych działaniach, a nie ich efektach, co jest widoczne również w zdefiniowanych wskaźnikach, które odnoszą się do działań, a nie efektu wskazującego zmianę. "Dobrym przykładem jest koncentracja na liczbie e-aplikacji powstałych w toku cyfryzacji administracji, a nie liczbie finalnych użytkowników" - wskazali.

Jak podkreślili, brak staranności w tworzeniu wskaźników jest tym dotkliwszy, że w przeciwieństwie do środków z wieloletnich ram finansowych środki z KPO wymagają osiągania kamieni milowych pod rygorem wstrzymania dofinansowania.

Według ekspertów Klubu, aby uniknąć tego scenariusza, czas na konsultacje publiczne powinien być okresem ponownej analizy logiki działań, a także "zassania" nowych pomysłów.

W Polsce pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilność - 27,4 mld zł.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło 26 lutego br. konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.

Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich UE. To podstawa do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego wartość to 750 mld euro.

