Klub Krzysztofa Stanowskiego zbiera miliony. Ma przebić Wisłę Kraków

W kilka dni niemal 10 tys. osób zadeklarowało łącznie niemal 18 mln zł na akcje klubu piłkarskiego KTS Weszło rozwijanego przez Krzysztofa Stanowskiego.

Krzysztof Stanowski to dziennikarz sportowy, który przed laty założył serwis internetowy. Weszło powstało w 2008 roku, na początku był to serwis bukmachersko-piłkarski. Od trzech lat funkcjonuje klub sportowy KTS Weszło. Z klubem kojarzono m.in.: Wojciecha Kowalczyka, Sebastiana Milę, Tomasza Kłosa, Radosława Matusiaka czy Grzegorza Szamotulskiego. W minionym sezonie drużyna awansowała do ligi okręgowej.



Organizowane przez Stanowskiego, wspierane przez gwiazdy show-biznesu akcje charytatywne za pośrednictwem mediów społecznościowych zebrały miliony złotych na pomoc dzieciom.

Teraz czas na przedsięwzięcie sportowo-edukacyjne, na które trzeba sporych pieniędzy. Stąd pomysł na kampanię crowdfundingową.



Pierwsza emisja ma wystartować w połowie września i przynieść 4,5 mln zł, co wynika z przepisów ograniczających wielkość rundy crowdfundingowej do 1 mln euro. Jednak, jak informuje w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, w kilka dni zapisów na akcje klubu piłkarskiego KTS Weszło niemal 10 tys. osób zadeklarowało łącznie 17,7 mln zł. Potrzebnych będzie więc kilka rund.



W zeszłym tygodniu wystartowały zapisy na akcje KTS Weszło. Plan jest taki, by zrobić najfajniejszy klub zarządzany przez społeczność. Do zebrania w pierwszej emisji 4,5 miliona złotych.



Na dziś 9678 osób zadeklarowało łącznie 17 741 854 złote.



