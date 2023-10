Kluby piłkarskiej Ekstraklasy pobiły rekord przychodów

Z roku na rok sumaryczne przychody klubów piłkarskich grających w najwyższej klasie rozgrywkowej rosną, a w sezonie 2022/2023 po raz pierwszy przekroczyły 900 mln zł, wynika z raportu "Finansowa Ekstraklasa" autorstwa firmy doradczej Grant Thornton oraz spółki Ekstraklasa.

Wzrost o 7 proc. rok do roku i o prawie 50 proc. więcej niż pięć lat temu - tak kształtowała się dynamika przychodów klubów PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2022/2023, wynika z analizy Grant Thornton.

Wszystkie 18 klubów najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej wygenerowało w sumie 921 mln złotych przychodów, wliczając to wpływy z transferów.

Nie uwzględniając przychodów z działalności transferowej sumaryczne przychody wyniosły 791 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 10 procent.

Kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy osiągnęły łącznie 921 mln zł przychodów w sezonie 2022/2023, co oznacza poziom najwyższy w historii. To o 47 proc. więcej niż pięć lat temu oraz o 7 proc. wobec sezonu 2021/2022. Przypomnijmy, od sezonu 2020/2021 Ekstraklasa została powiększona do 18 zespołów (z 16).

Wracając do sezonu 2022/2023, tak prezentuje się struktura przychodów całej Ekstraklasy:

Nie uwzględniając transferów, dynamika wzrostu w ujęciu ro do roku była wyższa - wyniosła 10 proc. i kwotowo ukształtowała się na poziomie 791 mln zł. Więcej na poniższej grafice:

Zmiana na pozycji lidera, czyli europejskie puchary rozwijają finansowo

Do istotnego przetasowania doszło na szczycie rankingu. Wieloletni dotychczasowy lider - Legia Warszawa - głównie ze względu na brak uczestnictwa w europejskich pucharach musiał uznać w minionym sezonie finansową wyższość odwiecznego rywala - Lecha Poznań - który w sezonie 2022/2023 dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

Lech Poznań odnotował przychody ogółem na poziomie 184 mln zł, a te z podstawowej działalności wyniosły 136 mln zł, czyli o 72 proc. więcej niż w roku poprzednim. Według raportu występy w europejskich pucharach przyniosły wysokie wpływy z UEFA (Unia Europejskich Związków Piłkarskich) oraz przyciągały nowych sponsorów. Miały też wpływ na liczbę rozgrywanych meczów i frekwencję na trybunach, co ponad dwukrotnie podniosło przychody z dnia meczowego.

Sumaryczne przychody Legii Warszawa w sezonie 2022/2023 wyniosły 144,8 mln zł, a te z podstawowej działalności klubu zmniejszyły się do 134 mln zł. Jest to efekt braku udziału w rozgrywkach europejskich.

- Mimo zamiany miejsc z Lechem stołeczny klub od poznańskiego dzieli zaledwie 1,85 mln zł, jeśli chodzi o przychody z podstawowej działalności, co świadczy o biznesowej sile legionistów i nie pozwala na spokojny sen lechitów - czytamy w raporcie.

W bieżącym sezonie to Legia Warszawa gra w Lidze Konferencji Europy, natomiast Lech Poznań w europejskich już nie występuje. Pozwala to zakładać, że w bieżącym sezonie (23/24) kluby te ponownie zamienią się miejscami w szczycie rankingu.

Poniżej zestawienie przychodów w sezonie 2022/2023 w całej PKO PB Ekstraklasie:

W kilku polskich klubach prawie całość przychodów idzie na wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń to jeden z największych składników kosztów ponoszonych przez kluby piłkarskie. Rozbieżność udziału wynagrodzeń w przychodach jest bardzo duża. Dwa największe kluby - Legia i Lech - mają je na poziomie odpowiednio 54 i 36 procent. Najoszczędniejsza pod tym względem w minionym sezonie okazała się Stal Mielec, w której przypadku wynagrodzenia stanowiły zaledwie 33 proc. przychodów.

Zgodnie z zamierzeniami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) od sezonu 2025/2026 planowane jest wprowadzenie filaru bazującego na ograniczeniu wydatków na wynagrodzenia do 70 proc. poziomu przychodów. Kilka ekstraklasowych klubów tego kryterium w minionym sezonie nie spełniło, co obrazuje poniższa grafika:

Sezon 2022/2023 okazał się uboższy w kwestii wpływów z transferów. Przychody z transferów zagranicznych wyniosły 119,9 mln zł, a przychody z transferów krajowych 10,96 mln zł. W sumie przychody z transferów klubów PKO BP Ekstraklasy wyniosły 130,85 mln zł. W porównaniu do wyniku rok wcześniej jest to spadek o 10 procent. Średnia wpływów transferowych z ostatnich pięciu lat to 148 mln zł rocznie.

W sezonie 22/23 najwięcej na transferach zarobiły: Lech Poznań - 48 mln zł, Górnik Zabrze - 11,9 mln zł oraz Legia Warszawa - 10,8 mln zł.

Zdecydowaną większość przychodów transferowych (92 proc.) w PKO BP Ekstraklasie stanowią transfery zagraniczne. Transfery krajowe odpowiadają za jedynie 8 procent.