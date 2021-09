Kluczowe tematy, żywe zainteresowanie, duża skala. Europejski Kongres Gospodarczy tuż tuż

Blisko 100 debat obejmujących najważniejsze trendy i problemy popandemicznego świata i odbudowującej się gospodarki. 5000 gości stacjonarnych i co najmniej dwa razy więcej śledzących dyskusję online. W trakcie specjalnej konferencji poprzedzającej XIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) zaprezentowano jego najważniejsze nurty tematyczne, stan przygotowań i formułę organizacyjną wydarzenia, które rozpoczyna się już 20 września.

Wreszcie się spotkamy



Kongres będzie także miejscem i okazją do promowania nadchodzących wydarzeń o charakterze gospodarczym i rozwojowym, które – pod auspicjami Narodów Zjednoczonych – odbędą się w katowickim MCK: Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021 (grudzień) oraz przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego UN Habitat. Kongres będzie także miejscem i okazją do promowania nadchodzących wydarzeń o charakterze gospodarczym i rozwojowym, które – pod auspicjami Narodów Zjednoczonych – odbędą się w katowickim MCK: Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021 (grudzień) oraz przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego UN Habitat.

Jak gospodarka wychodzi z pandemicznego kryzysu? Jakie aktywności będą w tym okresie priorytetowo traktowane i finansowane? To inny oczywisty, ale niezwykle istotny nurt debaty.– Na szczęście polska gospodarka szybko odbiła. To szansa na przyspieszenie transformacji cyfrowej, ale także realizację zmian w regionie, o których owa m.in. w umowie podpisanej między rządem a stroną społeczną – przypomniał Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. – Znamy już podstawowe założenia Polskiego Ładu, które przedstawił premier Morawiecki; o nich także będziemy rozmawiać w trakcie Kongresu.Na Kongres zapraszali także gospodarze miasta i metropolii.– Wreszcie możemy spotkać się w miarę bezpiecznie, by dyskutować o sprawach najważniejszych dla naszej przyszłości – w mieście, w metropolii, w kraju, w Europie i na świecie. To tu w Katowicach zaczęła się ta cykliczna debata, kontynuowana dziś w ramach innych tego typu wydarzeń. Ale to my byliśmy pierwsi. Katowice czekają na gości Kongresu – zachęcał Marcin Krupa, prezydent Katowic.Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zauważył, że to czwarta edycja EEC, której aktywnie towarzyszy GZM.– Pokażemy, co udało nam się w tym czasie zrobić i zaprezentujemy kierunki naszych prac programowych – obiecał Karolczak. – Inne metropolie w kraju są tym zainteresowane, a odwoływać będziemy się także do doświadczeń innych metropolii europejskich.Kongresowi będzie w tym roku towarzyszyć więcej niż zwykle wydarzeń dodatkowych i specjalnych: uroczyste gale prezentujące laureatów konkursów (Inwestor bez granic, TOP Inwestycje Komunalne, Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych), a przede wszystkim European Tech- and Start-up Days – wyjątkowe wydarzenie na polskiej scenie start-upowej z prestiżowym konkursem. W tej edycji Start-up Challenge wzięło udział 170 młodych, innowacyjnych firm. W trakcie EEC poznamy 18 finalistów w różnych kategoriach.Najbliższe dni to ostatnia szansa na zarejestrowanie uczestnictwa w formule stacjonarnej . Warunkiem takiej formy uczestnictwa będzie paszport kowidowy, potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub wykonany test. W ramach promocji przy MCK będzie działał punkt szczepień.– Międzynarodowe Centrum Kultury to obiekt dający możliwości bezpiecznego przeprowadzenia Kongresu, ale postanowiliśmy jako organizatorzy zastosować wszelkie procedury, by poziom tego bezpieczeństwa podnieść – zapewnił Wojciech Kuśpik, inicjator EEC. – W minionych, tak trudnych miesiącach i teraz, było i jest dla nas jasne, że misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego musi być kontynuowana.