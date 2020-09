KNF:1,8 mln zł kary dla Prime Selection Dom Maklerski

Nałożono 1,8 mln zł kary na Prime Selection Dom Maklerski za nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu instrumentami finansowymi - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak napisano w komunikacie, Prime Selection Dom Maklerski "naruszył obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny, poprzez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych".

Wskazano, że Dom Maklerski zdecydował się na współpracę z tzw. podmiotem trzecim, ponieważ podmiot ten dysponował odpowiednią siecią dystrybucji oraz bazą klientów, w tym klientów zamożnych, czego nie posiadał Dom Maklerski. W komunikacie zaznaczono, że udział podmiotu trzeciego w ofercie na rzecz Funduszu miał pozostać nieformalny z powodu braku uprawnień podmiotu do świadczenia takich usług.

Komisja uznała, że Dom Maklerski działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który 'należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny".

"Dopuszczając do proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez podmiot trzeci, mając na uwadze, że podmiot ten działa poza zakresem swoich uprawnień, PSDM godził się na to, aby wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu inwestorów następowało przy istotnym udziale podmiotu nieposiadającego uprawnień do prowadzenia nie takiej działalności. Podmiot ten nie został zweryfikowany przez Komisję w zakresie zapewnienia m.in. odpowiednich rozwiązań regulacyjno-organizacyjnych, stwarzających gwarancję poprawności prowadzenia procesu" - napisano.

Wskazano, że maksymalna kara możliwa do nałożenia na Dom Maklerski w niniejszym postępowaniu wynosi 1.916.442,82 zł. Powyższa kwota - jak czytamy - stanowi dwukrotność korzyści osiągniętej przez Dom Maklerski w wyniku stwierdzonych naruszeń.