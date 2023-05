KNF: 13 podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych 13 podmiotów, m.in. Seven Financial Group, Gold Team FX sp. z o.o., KLG S.A., CPC International Group Sp. z o.o. - poinformowała w poniedziałek KNF.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie nadzoru, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała 13 podmiotów.

W przypadku firmy Seven Financial Group, która prowadzi działalność za pośrednictwem stron internetowych (m.in. sevenfinancialgroup.com), Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Kolejne podmioty umieszczone w poniedziałek na liście ostrzeżeń KNF to: Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Adam Wiktor Sz. W ich przypadku Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały ponadto: KLG S.A. z siedzibą w Katowicach, CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach, Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie, PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach, Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi, Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

W przypadku tych podmiotów Przewodniczący KNF również przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Ostatni, 13. podmiot wpisany na listę ostrzeżeń KNF w poniedziałek to Dawid Z. W tym przypadku Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Zawiadomienie jest z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie tej instytucji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl