KNF: banki w galeriach nie są objęte ograniczeniem wz. z koronawirusem

Oddziały banków w galeriach handlowych nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zagrożeniem koronawirusem - wskazał szef Komisji Nadzoru Bankowego Jacek Jastrzębski na Twitterze, zachęcając jednocześnie do korzystania z e-bankowości i płatności bezgotówkowych.

Ogłoszone w piątek rozporządzenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem zakłada m.in. ograniczenie handlu w galeriach i centrach handlowych z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych, drogerii, a także banków.

"Funkcjonowanie placówek bankowych w galeriach handlowych nie jest objęte ograniczeniem nałożonym przez rozporządzenie @MZ_GOV_PL" - podkreślił szef KNF Jacek Jastrzębski, zachęcając też do korzystania z kanałów bankowości elektronicznej i płatności bezgotówkowych, "aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa".

O unikanie wizyt w banku i korzystania z gotówki apeluje także Związek Banków Polskich.

"W kontaktach z bankiem warto w pierwszej kolejności wykorzystywać wszelkie kanały zdalne - serwisy transakcyjne bankowości elektronicznej, infolinie, czaty z konsultantami. Zanim udamy się do placówki bankowej, zastanówmy się, czy bezpośrednia forma kontaktu jest absolutnie konieczna w tym czasie" - napisano w informacji na stronie ZBP dotyczącej zaleceń w związku z epidemią.

ZBP uczulił też, by jeśli to możliwe, klienci korzystali z wszelkich form obrotu bezgotówkowego - bankowości internetowej i mobilnej, płatności bezgotówkowych, gdyż obrót gotówkowy może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka przy przenoszenia wirusa.

Według ZBP, Narodowy Bank Polski będzie też poddawał banknoty trafiające do niego z banków dwutygodniowej kwarantannie i odkażał w wysokiej temperaturze (co najmniej 150 stopni C). Następnie "czyste" banknoty będą trafiały z powrotem do banków.