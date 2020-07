KNF: Idea Online i ANDRZEJ RYĆ na liście ostrzeżeń

Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały nowe podmioty: spółka Idea Online oraz działalność gospodarcza prowadzona pod firmą "ANDRZEJ RYĆ" - podała Komisja Nadzoru Finansowego w piątek w komunikacie.

Komisja poinformowała, że oba podmioty: Idea Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz działalność gospodarcza prowadzona pod firmą "ANDRZEJ RYĆ" w miejscowości Turka, znalazły się na liście z powodu art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, czyli poprzez wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, polegających na doradzaniu, proponowaniu oraz wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będąc do tego upoważnionym.

W obu przypadkach KNF złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.