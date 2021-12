KNF: instytucje finansowe spełniające kryteria mogą wypłacić cały zysk za 2021 r. w formie dywidendy (aktualizacja)

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w czwartek swoje stanowisko dotyczące polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2022 r. Dopuszcza w nim wypłatę całego zysku z 2021 r. w formie dywidendy po spełnieniu określonych warunków.

"Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów" - stwierdzono w stanowisku nadzoru opublikowanym w czwartek.

KNF dopuszcza w swoim stanowisku m.in. możliwość wypłaty przez banki komercyjne nawet do 100 proc. zysku osiągniętego w bieżącym roku w formie dywidendy w 2022 r. Aby to było możliwe, dany bank musi spełnić kilka warunków, w tym m.in. nie może realizować programu naprawczego, musi uzyskać dobrą ocenę w ramach Badania i Oceny Nadzorczej, posiadać odpowiednie kapitały oraz być odpornym na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, uwzględniający wzrost stóp procentowych.

Dodatkowo na możliwość wypłaty dywidendy będzie negatywnie wpływać posiadanie dużego portfela walutowych kredytów hipotecznych. Banki z udziałem kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach większym niż 5 proc. do całości należności muszą zredukować dozwoloną stopę dywidendy o 20 pkt. proc., a jeśli ten udział jest większy niż 30 proc., to wtedy bank - bez względu na to, czy spełnia kryteria - musi zrezygnować z wypłaty z zysku.

Opublikowane w czwartek stanowisko KNF dotyczy także firm ubezpieczeniowych. W tym przypadku nadzór również postawił warunki, jakie dana spółka musi spełnić, nim będzie mogła wypłacić dywidendę. Tutaj też w grę wchodzi brak postępowania naprawczego oraz odpowiednie kapitały. Dodatkowo wytyczne nadzoru w przypadku firm ubezpieczeniowych dotyczą zysku z lat 2020 i 2021. Spółki spełniające kryteria KNF będą mogły wypłacić maksymalnie do 100 proc. zysku z 2020 r. i do 50 proc. zysku z 2021 r.

Stanowisko KNF dotyczy także banków spółdzielczych oraz TFI i PTE, które mogą wypłacić w formie dywidendy nawet ponad 100 proc. zysku za 2021 r.

