KNF nie wydała Universal Bankowi zezwolenia na utworzenie oddziału w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego nie wydała Universal Bankowi zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej - poinformował w piątek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF zwróciła uwagę na pojawiające się medialne informacje, które mogą klientów wprowadzać w błąd. Dotyczą one - jak napisano w informacji - "wejścia na polski rynek bankowy" podmiotu używającego marki "Monobank" i mającego używać na rynku polskim marki "Stereo". Tymczasem - jak wyjaśnił KNF - jest to bank z siedzibą w Ukrainie działający pod nazwą Universal Bank.

Zaznaczono, że w świetle przepisów polskiego prawa bankowego Universal Bank jest bankiem zagranicznym, tj. bankiem mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a utworzenie oddziału banku zagranicznego na terenie Polski wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które jest wydawane po spełnieniu określonych w ustawie Prawo bankowe warunków. Dodano, że banki zagraniczne mogą ponadto tworzyć na terytorium RP banki krajowe w formie zależnej spółki akcyjnej jednak również po uzyskaniu stosownego KNF.

"Komisja Nadzoru Finansowego dotychczas nie wydawała wymienionych zezwoleń dla Universal Banku, nie otrzymała wniosków o udzielenie takich zezwoleń ani też nie prowadzi postępowań w przedmiocie ich udzielenia" - przekazał Urząd KNF w komunikacie.

Podkreślono, że badając, czy spełnione zostały określone prawem wymagania, KNF dokonuje wszechstronnej oceny założyciela, w tym w odniesieniu do jego planów biznesowych oraz odpowiedniości w zakresie reputacji i zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością bankową na rynku polskim. Zaznaczono też, że wszelkie kwestie dotyczące ewentualnego podejmowania na polskim rynku działalności w zakresie usług bankowych przez podmioty spoza RP są każdorazowo przedmiotem konsultacji z organem nadzoru bankowego z kraju pochodzenia takiego podmiotu.

Urząd dodał, że wyżej przytoczone informacje medialne mogą sugerować, że "planowana działalność wykorzystywać będzie stosowany w praktyce rynkowej, zwłaszcza przez tzw. banki internetowe, model BAAS (Banking as a Service), polegający na świadczeniu usług we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank posiadający stosowną licencję bankową i uprawnienie do prowadzenia działalności w danej jurysdykcji, z wykorzystaniem jednak oznaczeń marketingowych, marki czy znaków usługowych należących do innego podmiotu".

Zaznaczono, że KNF oczekuje, że podmioty świadczące takie usługi będą dochowywać najwyższych standardów w zakresie doboru kontrahentów oraz jakości i prawidłowości świadczonych usług, a stosowane przekazy reklamowe, marketingowe oraz inne formy komunikacji z uczestnikami rynku finansowego, w tym zwłaszcza z klientami, zapewniać będą prawidłową identyfikację podmiotu faktycznie świadczącego usługi i nie będą wprowadzać w błąd.

