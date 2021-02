KNF: nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych - Commerzgroup International LTD

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego trafił nowy podmiot - Commerzgroup International LTD z Dominiki - wynika z piątkowego komunikatu KNF.

"12 lutego 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)" - napisano w informacji KNF.

Dodano, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.