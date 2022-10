KNF ogłasza frankowy alert

Niekorzystny wyrok w postępowaniu przed luksemburskim trybunałem zmusi banki do gigantycznych odpisów. Niektóre mogą upaść.

"Odebranie bankom prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy unieważnianiu kredytów walutowych skutkowałoby stratami prowadzącymi do kryzysu bankowego" - "Dziennik Gazeta Prawna"przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Jak podaje "DGP", "korzystając z uprawnień prokuratorskich, przystąpił on do sprawy frankowicz kontra bank, w której sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o opinię i zapytał o możliwość pobierania przez bank wynagrodzenia (odsetek) za udostępniony kapitał w przypadku unieważnienia umowy".

Szef KNF podkreśla, że nie opowiada się za żadną ze stron, chce tylko w Luksemburgu przedstawić swoją ocenę. Jest ona odmienna od oficjalnego stanowiska polskiego rządu. Nadzór wysłał już wcześniej do TSUE stanowisko pisemne, ale nie zostało ono przyjęte, bo rozpatrywanie sprawy wkroczyło już w kolejny etap. Według szefa KNF skutkiem braku możliwości pobierania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału byłaby konieczność dokonania ogromnych odpisów.

"Dla banków to jednorazowy koszt wynoszący ok. 100 mld zł - mówił Jastrzębski. Wskazał, że "to kwota przekraczająca nadwyżki kapitału ponad wymagania regulacyjne wobec sektora".

