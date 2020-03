KNF ostrzega: bądź czujny

Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa, podejmują różne próby, by wyłudzić pieniądze, nie daj się oszukać, bądź czujny - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF uczula na to, by sprawdzać źródła informacji i zachować zdrowy rozsądek nie wierząc fake newsom, które pojawiają się na stronach społecznościowych. Należy też uważać na podejrzane reklamy w Internecie, e-maile, smsy, telefony; nie otwierać linków do nieznanych stron.

"Uważaj na propozycję okazyjnego zakupu akcji lub obligacji spółek produkujących sprzęt medyczny, ochronny czy środków czystości" - przestrzega KNF. Zwraca ponadto uwagę, aby nie podejmować pochopnych decyzji inwestycyjnych w związku z epidemią koronawirusa, nie dać się nabrać na "szybki zysk". "Nie podpisuj dokumentów, których treści do końca nie rozumiesz" - radzi KNF.

KFN zwraca uwagę, że najbezpieczniejsze są pieniądze na koncie, a posiadanie gotówki wiąże się z ryzykiem jej utraty np. kradzieży. A "zgubienie, zniszczenie lub kradzież karty płatniczej nie powoduje utraty środków zgromadzonych na rachunku" - przypomniana KNF.