KNF ostrzega przed fałszywymi inwestycjami

Ostrzegamy przed nową odsłoną oszustwa na „fałszywe inwestycje” – napisano w piątek na profilu twitterowym CSIRT KNF. Dodano, że chodzi o stronę podszywającą się pod portal Google, która zachęca do inwestowania w Biedronkę.

"Ostrzegamy przed nową odsłoną oszustwa na "fałszywe inwestycje". Oszuści przygotowali stronę podszywającą się pod portal Google, która zachęca do inwestowania w #biedronka. Dowolny link przekierowuje na fałszywy serwis inwestycyjny" - napisano w piątek na profilu twitterowym CSIRT KNF, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego systemu finansowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Do wpisu dodano zdjęcia, pokazujące wyniki wyszukiwania na fałszywej stronie Google'a.

"Strona podszywająca się pod Google wyświetla inne strony zachęcające do inwestycji. Prezentowane są rzekome artykuły portali Wyborcza oraz Gazeta, a także Wikipedia czy Facebook. Każdy z linków kieruje do fałszywego portalu do inwestycji, gdzie utracić można wszystkie środki" - wyjaśnił na Twitterze specjalista z CSIRT KNF Bartosz Biderman.

