KNF podtrzymała 1,8 mln zł kary dla Prime Selection DM

Komisja Nadzoru Finansowego podtrzymała karę w wysokości 1,8 mln zł dla Prime Selecion Dom Maklerski – poinformowała KNF we wtorek.

Jak poinformowała we wtorek KNF, 14 maja 2021 roku zapadła ostateczna decyzja, która utrzymała w mocy w całości decyzję z 22 września 2020 r., dotyczącą Prime Selection Dom Maklerski. Tym samym KNF podtrzymała karę w wysokości 1,8 mln zł.

"Po przeanalizowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja uznała podniesione w nim zarzuty za niezasadne i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji" - napisano w komunikacie KNF.

Kara została nałożona "za naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, jak również nieprzestrzeganie zasady uczciwego obrotu".

Jak informuje KNF w komunikacie, do naruszenia doszło, poprzez świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych w sposób naruszający obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny, przez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl