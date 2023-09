KNF przyjęła rekomendacje dot. oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym - poinformowała Komisja w komunikacie.

Rekomendacje zastąpią rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z 22 marca 2016 roku.

Jak wskazano, od tego czasu, w aktach prawnych wydanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, wprowadzono nowe wymogi i obowiązki w obszarze dystrybucji ubezpieczeń.

"Przyjęte rekomendacje uwzględniają to zmienione otoczenie prawne, a dodatkowo mają wobec niego charakter wyjaśniający i doprecyzowujący. Rekomendacje mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony interesów klienta, a także stanowić istotny krok do zapewnienia wyższej jakości i transparentności procesu dystrybucji ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym" - napisano.

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń dostosują swoją działalność do rekomendacji nie później niż 1 kwietnia 2024 roku.